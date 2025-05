Football : J-2 avant la finale de la Ligue des Champions

La coupe aux grandes oreilles est arrivée Munich, Le trophée de la ligue des champions de l’UEFA, a été présenté au public par Andrés Iniesta, ancien milieu de terrain espagnol et quadruple vainqueur du tournoi.

C’était à l’occasion l'UEFA Champions Festival à l'Olympiapark, jeudi dans la ville hôte de la finale de la Ligue des champions 2025.

Samedi, le Paris Saint-Germain tentera une nouvelle fois de remporter ce trophée qui lui manque tant. Le club est si près du but, propulsé notamment par Luis Enrique son entraineur.

« Je pense que lorsqu'il s'agit d'une finale, il faut bien sûr travailler dur, mais surtout en profiter parce que le chemin parcouru a été magnifique. Luis Enrique est un entraîneur que j'adore. J'aime la façon dont il gère ses équipes, la façon dont il communique, le fait qu'il soit un travailleur incroyable et un entraîneur avec un énorme talent, donc, eh bien, je lui souhaite le meilleur », a déclaré Andrés Iniesta, ancien milieu de terrain du FC Barcelone et de l'Espagne.

Mais le club de la capitale française doit livrer bataille face à l’Inter Milan. La bande à Simone Inzaghi a soif de victoire après le l’échec en championnat.

« Quand on parle de ce type d'équipes comme l'Inter Milan, c'est une équipe historique qui a toujours eu de grands joueurs. Aujourd'hui, les joueurs qu'ils ont sont capables de faire la différence et atteindre une finale n'est jamais un exploit facile et, par conséquent, ils sont en position de rivaliser pour le titre et de le gagner. Ce sera un grand match à la fin, et j'espère que tout le monde en profitera.’’ , explique Andrés Iniesta.

Un grand match pour un premier sacre parisien ou plutôt une quatrième étoile continentale ? Rendez-vous samedi à l’Allianz Arena de Munich.