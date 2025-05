Visa Schengen : les pays africains confrontés aux plus hauts taux de refus

En 2024, de nombreux pays africains ont été confrontés à des défis majeurs pour l'obtention de visas Schengen, enregistrant parmi les taux de refus les plus élevés à l'échelle mondiale.

Cette difficulté d'accès restreint non seulement les voyages et les opportunités économiques, mais représente également une perte financière significative en raison des frais de dossier non remboursables.

Des données de la Commission européenne révèlent qu'un nombre réduit de demandes s'accompagne souvent de taux de refus disproportionnés, plongeant ainsi les voyageurs africains dans une grande incertitude.

Plusieurs raisons expliquent cette situation, telles que des exigences documentaires rigoureuses, un accès limité à des preuves financières fiables, et une perception élevée du risque migratoire.

Les problèmes structurels, comme la rareté des consulats et le manque de transparence, aggravent davantage les difficultés pour les demandeurs africains.

Un rapport de Henley & Partners souligne que les demandeurs africains subissent des taux de refus bien plus élevés par rapport à leurs homologues asiatiques ou d'autres régions.

En 2023, bien qu'ils aient formulé deux fois moins de demandes que les pays asiatiques, les Africains étaient deux fois plus susceptibles de se voir refuser un visa, avec un écart moyen de 14 points de pourcentage.

Les statistiques montrent que parmi les dix pays enregistrant les plus hauts taux de refus de visas Schengen, six sont africains. Les Comores affichent un taux alarmant de 61,3 %, suivies par la Guinée-Bissau (51 %), le Ghana (47,5 %), le Mali (46,1 %), le Soudan (42,3 %), et le Sénégal (41,2 %).