L'ONU célèbre le prochain centenaire du Musée du Palais de Pékin

L'Organisation des Nations Unies célèbre les échanges culturels et l’héritage historique de l’ancien palace impérial chinois à l’occasion du centenaire du Musée du Palais de Pékin.

L’ONU inaugure à son siège de New York aux États-Unis, une exposition de timbres à motifs floraux inspirés de la vaste collection du musée.

Le musée du Palais de Pékin comprend des millions de reliques chinoises et internationales reflétant des siècles d'échanges interculturels.

« Nous voulions exprimer quelque chose qui soit à la fois attrayant au niveau international et compréhensible au niveau universel, quelque chose que tout le monde aimerait. En même temps, nous voulions qu'il ait une signification festive, c'est pourquoi nous avons choisi comme thème les motifs floraux. Parmi dix catégories représentatives des objets du musée du Palais, nous avons sélectionné des motifs mettant en scène des fleurs telles que des pivoines, des lotus, des fleurs de prunier et des magnolias. L'une des pièces les plus remarquables est le "motif floral composite" de notre objet emblématique, la Coupe d'or massif éternel, qui symbolise le meilleur des auspices. Nous espérons que la culture chinoise, à l'instar de ces fleurs, s'épanouira à jamais et se répandra aux quatre coins du monde. », a indiqué Wu Di, directeur du département du développement culturel et créatif du musée du Palais de Pékin.

L'événement, intitulé "Vitalité sans fin : Lancement de timbres de l'ONU et exposition du Musée du Palais", a été organisé conjointement par le Musée du Palais et le Club du livre chinois de l'ONU, avec le soutien du Centre pour les objectifs mondiaux de développement durable et le développement du leadership.

« L'expression "vitalité sans fin" incarne l'essence même de la culture traditionnelle exceptionnelle de la Chine, représentant la continuité et la vitalité robuste. D'une part, nous voulions utiliser cette expression pour exprimer notre engagement en faveur de l'héritage et de l'innovation continus du patrimoine culturel chinois. D'autre part, nous voulions également présenter et promouvoir les produits et projets culturels et créatifs représentatifs du musée du palais de ces dernières années, en particulier ceux liés aux initiatives environnementales vertes, au soutien des personnes handicapées et à la revitalisation rurale. Chaque exposition que nous avons apportée au siège de l'ONU a sa propre histoire, offrant une perspective unique sur la façon dont nous interprétons et contribuons aux Objectifs de développement durable de l'ONU. », a expliqué Wu Di.

La série de timbres spéciaux ont été émis par l'administration postale des Nations unies pour marquer le 100e anniversaire du musée et la Journée internationale des musées.

Le musée du Palais, qui était autrefois la Cité interdite de Chine, a servi de résidence et de centre administratif à 24 empereurs sous les dynasties Ming et Qing, du XVe siècle jusqu'au début du XXe siècle.