Football : Mazraoui mise sur l'Europa League pour sauver Manchester United

Manchester United a du plomb dans l'aile en Premier League. Après 36 matchs, les mancuniens occupent la 16e place du championnat. Et restent sur une défaite 0-2 à domicile face à West Ham. La 17e de la saison en championnat cette saison.

Une descente aux enfers qui rend amer son défenseur le marocain Noussair Mazraoui.

"Bien sûr, je le suis personnellement. Je viens d’un club où je n'ai pas l'habitude de perdre. Je ne m'habituerai jamais à perdre, où que je sois, et ici aussi. Alors oui, c'est douloureux. C'est un moment douloureux. La vie est parfois douloureuse et il faut savoir passer par là.’’ , raconte-t-il.

Vendredi, ces joueurs tenteront de se relancer face à Chelsea. Mais il davantage à cœur la date du 21 mai, jour de finale de l’Europa League face à Tottenham à Bilbao. Occasion de sauver une saison terne sur le plan local.

"La saison de l'Europa League sera un succès contrairement à la Premier League, ce sont les faits et bien sûr à la fin vous avez un prix. Des deux côtés, il y a beaucoup de compétitions auxquelles on participe. La plus importante est bien sûr la Premier League, parce que c'est là que l'on joue le plus grand nombre de matches et que c'est chaque semaine, semaine après semaine, donc les gens vont préférer davantage la Premier League. Comme je l'ai dit, la saison de l'Europa League sera un grand succès, mais celle de la Premier League sera chaotique.’’ , explique Noussair Mazraoui.

L’international marocain mesure déjà la pression à l’approche de la finale. Et veut s’appuyer sur l’expérience de la demi-finale de la Coupe du Monde 2022 au Qatar.