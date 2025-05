Migrants expulsés des USA : Amnesty doute de la capacité d'accueil du Rwanda

Le Rwanda affirme qu'il discute avec l'administration Trump de l'accueil de personnes expulsées des États-Unis dans le cadre d'un accord similaire à un projet d'accueil de demandeurs d'asile britanniques rejetés qui a échoué l'année dernière.

Les négociations marquent une expansion des efforts des États-Unis pour expulser des personnes vers d'autres pays que le leur. Ils ont envoyé des centaines de Vénézuéliens et d'autres personnes au Costa Rica, au Salvador et au Panama, mais n'ont encore annoncé aucun accord majeur avec des gouvernements d'Afrique, d'Asie ou d'Europe.

Le Rwanda s'est longtemps distingué sur le continent par son rétablissement après le génocide qui a tué plus de 800 000 Tutsis et Hutus modérés en 1994, et s'est présenté comme une oasis de stabilité sous la direction de son président de longue date, Paul Kagame.

Mais les groupes de défense des droits de l'homme affirment que le vernis d'ordre a un prix douloureux, avec des mesures de répression parfois mortelles à l'encontre de ce qui est perçu comme une dissidence.

Le Rwanda a fait valoir que, bien qu'il soit l'un des pays les plus densément peuplés d'Afrique, il dispose de l'espace nécessaire pour contribuer à atténuer ce que de nombreux pays d'Europe - et les États-Unis - considèrent comme un problème croissant de migrants non désirés.

Le ministre rwandais des affaires étrangères a confirmé lundi à l'Associated Press que des discussions étaient en cours avec les États-Unis au sujet d'un accord potentiel d'accueil des migrants expulsés, après avoir déclaré aux médias d'État que les pourparlers n'en étaient qu'à leur début.

Olivier Nduhungirehe n'a pas donné de détails, mais a déclaré que cet accord était conforme à l'engagement de longue date du Rwanda en faveur de la recherche de solutions en matière de migration.

Le département d'État américain a refusé de commenter un accord potentiel, mais a déclaré que l'engagement avec des gouvernements étrangers était un élément important de la politique du gouvernement américain visant à décourager l'immigration illégale.

Les médias rwandais ont laissé entendre que les États-Unis financeraient probablement un programme visant à intégrer les migrants dans la société par le biais d'allocations et d'initiatives d'aide à l'emploi.

Le Royaume-Uni a conclu un accord avec le Rwanda en 2022 pour envoyer les migrants qui arrivent au Royaume-Uni en tant que passagers clandestins ou dans des bateaux vers le pays d'Afrique de l'Est, où leurs demandes d'asile seraient traitées et, si elles sont acceptées, ils resteraient dans le pays.

Ce projet a été bloqué par des recours juridiques et critiqué par des groupes de défense des droits de l'homme, qui ont estimé qu'il était contraire à l'éthique d'expulser des migrants vers un pays situé à 4 000 miles (6 400 miles) et dans lequel ils ne veulent pas vivre.

Le plan a échoué l'année dernière après l'arrivée au pouvoir du nouveau gouvernement travailliste. Le nouveau ministre britannique de l'intérieur a qualifié ce projet de "gaspillage le plus choquant de l'argent des contribuables que j'aie jamais vu" et a estimé son coût à 700 millions de livres (904 millions de dollars) de fonds publics.

Aucun vol à destination du Rwanda n'a eu lieu dans le cadre de ce plan, mais le gouvernement britannique a déclaré que le coût de ce plan raté comprenait 290 millions de livres de paiements au Rwanda. Le Rwanda a déclaré qu'il n'était pas obligé de rembourser cet argent.

Les défenseurs des droits de l'homme s'inquiètent depuis longtemps de la mort en détention au Rwanda de personnes perçues comme des détracteurs du gouvernement, ainsi que des assassinats présumés d'autres personnes qui ont cherché à s'exiler dans des pays tels que l'Afrique du Sud.

Le Rwanda a parfois répondu par des démentis furieux à des rapports faisant état de violations des droits de l'homme, notamment l'enlèvement et l'emprisonnement d'un résident américain qui avait été embarqué par la ruse dans un avion à destination de Kigali alors qu'il se rendait à Dubaï. Il a été libéré par la suite sous la pression de l'administration Biden.

Amnesty International estime que cet accord est potentiellement contraire à la convention sur les réfugiés.

"Ce qui nous a préoccupés dans l'accord avec le Royaume-Uni, par exemple, au cours des dernières années, c'est le risque de refoulement des personnes expulsées du Royaume-Uni vers le Rwanda", a déclaré Christian Rumu, chargé de campagne principal à Amnesty International.

"C'est contraire à la convention sur les réfugiés et ce risque existe toujours. Nous avions également un problème concernant les procédures d'asile au Rwanda, en particulier en ce qui concerne les possibilités d'appel. Ils ont essayé d'y remédier avec la réforme qui a eu lieu l'année dernière, mais cela n'a pas encore été testé. Dans l'ensemble, il y a donc un risque réel de violation du droit international que le Rwanda fasse courir aux migrants en concluant cet accord", a conclu M. Rumu.

Le Rwanda est également critiqué pour ses actions militaires agressives dans la région. Des experts des Nations unies ont documenté le soutien du Rwanda au soulèvement rebelle qui, cette année, s'est emparé de deux villes dans l'est du Congo voisin, une région riche en minerais.

Les troubles ont fait craindre une résurgence de la guerre régionale et un certain nombre de pays occidentaux ont rompu leurs relations ou restreint leur aide. Le Rwanda a déclaré qu'il défendait l'ethnie tutsie au Congo.

L'administration Trump, qui a sanctionné un ministre du gouvernement rwandais en invoquant des liens avec les rebelles, tente de négocier un accord de paix. Accepter d'accueillir des expulsés des États-Unis pourrait améliorer la position du Rwanda auprès de Washington et d'autres pays.

En 2019, le Rwanda a conclu un accord avec l'agence des Nations unies pour les réfugiés afin d'aider à accueillir les migrants renvoyés de Libye, où de nombreuses personnes tentant de rejoindre l'Europe ont fait état d'abus en matière de détention.

L'ONU indique que le centre de transit au Rwanda peut accueillir 700 personnes évacuées. À la fin de l'année dernière, elle a indiqué que plus de 2 400 personnes avaient bénéficié d'une aide dans le cadre de ce qui est censé être un séjour temporaire pendant les efforts visant à trouver des "solutions à long terme", y compris la réinstallation ailleurs.

Avant l'échec de son accord avec la Grande-Bretagne, le Rwanda a présenté un autre centre de transit, une auberge rénovée à Kigali, qui pouvait accueillir 100 personnes, d'autres logements étant mis à disposition en fonction des besoins.

Le Rwanda a déclaré que les migrants verraient leurs papiers traités dans un délai de trois mois. Ils pourront rester sur place ou les autorités aideront ceux qui le souhaitent de rentrer dans leur pays d'origine. Le Rwanda a déclaré qu'il assumerait l'intégralité des responsabilités financières pendant cinq ans.

Il n'est pas certain que de telles conditions fassent partie d'un accord avec les États-Unis.