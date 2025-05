Le Rwanda pourrait accueillir les migrants expulsés des USA [Africanews Today]

Chaque semaine Africanews Today approfondit les dossiers du jour et vous dévoile l'agenda de la semaine.

Rwanda, terre d’asile

Les Etats Unis recherchent activement une terre d’asile pour des Hors-la-loi et Le Rwanda est disposé les recevoir. Kigali s’était déjà proposée pour recevoir les migrants illégaux de la Grande-Bretagne. Le projet a avorté avec l’arrivée des travaillistes au pouvoir. Cependant, il pourrait retrouver un nouveau souffle de l’autre côté de l’Atlantique. La piste rwandaise a été évoquée cette semaine par Marco Rubio, chef de la diplomatie américaine - dans la suite de l’exécution du plan de rapatriement voulu par Donald Trump.

Haïti : manifestation contre les violences

En Haïti, c’est la grogne des populations contre la violence des gangs. Colère et Frustration dans les rues de Port-au-Prince ; les habitants de la capitale haïtienne ont exprimé leur ras-le-bol face à la violence persistante. Les bandes armées contrôlent de plus en plus de localités semant la désolation. Cette semaine, de nombreux manifestants ont fustigé l’insuffisance de l’action gouvernementale face aux gangs.

Les Marocains pour une rupture avec Israël

Les populations marocaines exigent la rupture des relations entre leur pays et Israël. De nombreux manifestant sont descendus dans les rues de grandes villes du Maroc - afin d’exprimer leur soutien au peuple Palestinien à Gaza. Cette enclave est la cible de frappes israéliennes depuis l’attaque du 7 octobre 2023 en Israël.

Maroc – Le boom touristique

Le tourisme est en plein essor au Maroc. Avec ses températures chaudes et son histoire complexe, la capitale Rabat connaît une croissance dans le secteur du tourisme de luxe. Les infrastructures hôtelières se multiplient alors que le pays devient une destination de choix pour les touristes asiatiques.

AGENDA

À partir de ce 5 mai l’on replonge dans l’Affaire P. Diddy.

Le procès de la star américaine s'ouvre à Manhattan et pour plusieurs semaines. Sean Combs, de son vrai nom fait face à des allégations de trafic sexuel, corruption et enlèvements. Le producteur risque la perpétuité.

Mercredi 7 mai

Cette semaine, l'église catholique pourrait se doter d’un nouveau chef. 133 cardinaux électeurs participeront à un conclave à partir de ce mercredi pour choisir le 267e Souverain pontife. Ils sont originaires de 70 pays différents, répartis sur les cinq continents.

Du 6 au 7 mai

La Conférence internationale sur le patrimoine culturel en Afrique se tiendra à Nairobi au Kenya. L’événement est organisé par l’UNESCO, le gouvernement kenyan et le Fonds pour le patrimoine mondial africain. Il s'agit d’un cadre d’échange sur le concept d’authenticité.

Du 12-13 mai

L’AFRICA CEO FORUM 2025 se tiendra à Abidjan, en Côte d’Ivoire.

Pendant 2 jours, ce sont plus de 1.800 leaders du secteur privé africain et des investisseurs internationaux qui seront en conférences - débats. Des rencontres de très haut niveau pour mettre en lumière le rôle moteur du secteur privé dans le développement du continent.

Pour plus d’information, restez sur Africanews et Africanews.com.