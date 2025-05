Soudan du Sud : l'entrave à l'aide humanitaire accroît la malnutrition

L'intensification des combats le long du Nil blanc, au Soudan du Sud empêche le réapprovisionnement alimentaire dans l’État du Haut-Nil, alors que les stocks de traitement de la malnutrition sont presque épuisés.

Depuis près d'un mois, aucune aide humanitaire n'a pu être acheminée dans cette région, alertent le Programme alimentaire mondial des Nations Unies (PAM) et l'UNICEF.

« Les enfants sont déjà les premiers à souffrir des situations d’urgence. Si nous ne parvenons pas à acheminer les fournitures nutritionnelles, nous risquons d’assister à une escalade de la malnutrition dans des zones déjà à bout de souffle », a déclaré dans un communiqué Mary-Ellen McGroarty, Représentante du PAM au Soudan du Sud.

Une situation qui devrait renforcer la sous-alimentation dans ce lieu fortement touché par la malnutrition, avec plus de 60 000 enfants souffrants, et plus de 300 000 dans un état modéré ou sévère au cours de l’année écoulée.

Des chiffres qui pourraient s’alourdir dans les prochaines semaines avec l’accroissement de la saison pluvieuse, l’amplification du conflit avec le déplacement des familles et la propagation des maladies hydriques.

Le fleuve est le principal couloir d'approvisionnement dans le Haut-Nil.

Sans un accès et un ravitaillement urgent, le PAM et l’UNICEF prévoient d’épuiser les fournitures nutritionnelles pour traiter certains cas de malnutrition d’ici la fin de ce mois de mai.

« Si cela continue, nous risquons d’être tout simplement à court de fournitures dans les comtés de l’État d’ici la fin mai, avec des résultats potentiellement catastrophiques pour les enfants les plus jeunes et les plus vulnérables » a affirmé Obia Achieng, Représentant par intérim de l’UNICEF dans ce pays de l’Afrique de l’Est

Une condition qui entraînera l'arrêt des programmes de traitement vitaux dans l'ensemble de l'État, et aura des répercussions sur des dizaines de milliers d'enfants en cours de traitement.