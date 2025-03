Nigeria : Lagos célèbre la Journée des droits des femmes

Ce vendredi à Lagos, des milliers de femmes nigérianes ont célébré la Journée internationale des droits de la femme, vêtues de violet, couleur symbolique de la lutte pour l’égalité.

Elles ont dansé et brandi des bannières mettant à l'honneur les réalisations des femmes influentes du pays. Mais cette journée a également été l'occasion de s'interroger sur des sujets cruciaux, notamment l'engagement politique des femmes au Nigeria.

Fabayo Temiloluwa, travailleuse sociale, a souligné l'importance de l’implication des femmes en politique : « Les femmes ont besoin de s'impliquer de manière plus intentionnelle. Surtout en politique, parce que la société a tendance à faire taire les femmes et à réduire leur voix. Les femmes doivent donc se montrer déterminées, s'informer et participer plus activement à la vie politique », a-t-elle expliqué.

Le thème de cette année, « Accélérer l'action », marque le 30ᵉ anniversaire de la Déclaration et du Programme d’action de Pékin (BPFA), un document phare en faveur des droits des femmes. Cette occasion a permis à d'autres voix de se faire entendre.

Azezat Damilola-Owonla, fonctionnaire, a insisté sur l’importance de surmonter les obstacles perçus : « Les femmes ne doivent surtout pas avoir peur des obstacles qu'elles considèrent comme tels, elles ne doivent pas se montrer vulnérables et elles doivent essayer autant que possible de se positionner de manière constructive », a-t-elle affirmé.

Debbie Ajayi, qui dirige un bureau, a également partagé ses réflexions sur la manière dont les femmes peuvent s’imposer dans le milieu professionnel : « Lorsque vous entrez dans un bureau et croisez des hommes, ne partez pas du principe qu’ils vous traiteront différemment simplement parce que vous êtes une femme. Le véritable enjeu réside dans votre perception. Si vous vous présentez avant tout comme un être humain, en interagissant avec d’autres êtres humains sans mettre en avant la question du genre, vous serez respectée. Nos principaux obstacles viennent souvent de nous-mêmes. Certes, nous faisons face à des injustices, mais une femme dotée d’une mentalité forte, d’une détermination sans faille et d’un engagement sincère accomplira davantage, s’épanouira dans son travail et entretiendra de meilleures relations avec ses collègues masculins », a-t-elle expliqué.

Reconnue officiellement par les Nations unies en 1977, la Journée internationale des droits de la femme trouve ses racines dans les mouvements ouvriers du début du XXᵉ siècle. Elle témoigne d’une longue lutte pour l’égalité et les droits des femmes, une lutte toujours d’actualité, comme l'ont montré les témoignages et les discussions de cette journée de célébration et de réflexion.