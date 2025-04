Nigéria : des stations médicales mobiles facilitent l'accès aux soins

Au Nigéria, des stations médicales mobiles sur les marchés proposent des consultations, des examens de santé et des traitements mineurs à des prix abordables aux commerçants.

Imaginée par le docteur Ayo-Oyalowo à partir du constat que de nombreux Nigérians priorisent leur travail à leur santé, l’initiative « Market Doctors » a permis de toucher plus de 400 000 patients et d'améliorer l'accès à la médecine et aux traitements de base.

« Vous savez, nous les femmes du marché (commerçantes), nous n'aimons pas aller à l'hôpital, nous n'aimons aller nulle part sauf pour faire notre travail. Alors, s'ils viennent au marché pour nous rencontrer, c'est très bien, c'est même très facile. Au moins cinq minutes, nous quittons notre travail, puis nous allons les voir ; ils s'occupent de nous, et nous retournons à notre magasin pour nous occuper de nos clients. C'est donc très, très facile pour nous », a déclaré Fatima Yusuf, commerçante.

Selon de nombreuses études sur le système de santé publique du pays, de nombreux Nigérians n'ont pas accès aux soins de santé primaires.

« Cela se produit lorsque des professionnels de la santé se rendent dans les communautés, pour apporter des soins de santé là où les gens vivent et travaillent. Lorsque cela se produit, il y a une raison à cela. C'est parce qu'il y a un déficit d'accès aux soins de santé et que des individus tentent de le combler. Ainsi, des organisations de la fonction publique, parfois des individus, des organisations non gouvernementales, des organisations religieuses jouent ce rôle parce qu'ils ont identifié un manque à combler. C'est la raison pour laquelle nous disposons de certains de ces services de santé communautaire ou de proximité », a expliqué Dr Blossom Maduafokwa, Médecin de santé publique, Hôpital universitaire de Lagos.

A l’origine de l’entreprise « Market Doctors », le docteur Yetunde Ayo-Oyalowo, entrepreneur dans le domaine de la santé a reconnu la nécessité de combler le manque d'accès aux soins de santé pour les communautés mal desservies.