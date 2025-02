USA : le rappeur ASAP Rocky acquitté pour agression avec armes

ASAP Rocky, chanteur impliqué dans une fusillade en 2021 a été déclaré non coupable mardi par le tribunal de Los Angeles. En procès depuis le 21 janvier dernier, le compagnon de Rihanna risquait une peine allant jusqu’à 24 ans de prison s'il avait été condamné.

Le rappeur américain ASAP Rocky a été déclaré non coupable par un tribunal de Los Angeles mardi dans son procès pour agression avec une arme semi-automatique.

Au cours du procès, ouvert depuis le 21 janvier, ASAP Rocky était accusé d'avoir tiré avec une arme semi-automatique sur Terell Ephron, un des autres membres fondateurs du collectif de hip-hop ASAP, lors d'une altercation, le blessant légèrement à la main.

À la veille du procès, la star américaine avait refusé l'offre du ministère public d'écoper de seulement six mois de prison, avec probation et autres conditions, s'il plaidait coupable d'un chef d'accusation, mais les jurés l'ont finalement disculpé de deux chefs d'accusation pour agression avec l'arme à feu semi-automatique.

À la lecture du verdict, Rihanna, la compagne d'ASAP Rocky avec qui il a deux enfants, a pleuré et a serré dans ses bras les avocats de la défense. La fondatrice de la marque de cosmétiques Fenty Beauty a assisté régulièrement au procès et avait amené leurs deux fils, RZA Athelston Mayers, 2 ans, et Riot Rose Mayers, 1 an, pour certaines des plaidoiries finales.

Dans une ancienne affaire de bagarre en 2019 en Suède, A$AP Rocky avait été condamné à de la prison avec sursis.