Vatican : l'état de santé du pape François est alarmante, selon un médecin

Ce médecin a passé des décennies à traiter les infections respiratoires chez les personnes âgées , il se montre plutôt sceptique quant à l'évolution de l' état de santé du Pape François.

Le chef de l'église catholique a été admis à l'hôpital Gemelli de Rome dans un état "passable" après l'aggravation d'une bronchite qui a duré une semaine. Il souffre d'une infection poly microbienne des voies respiratoires, un mélange de virus, de bactéries et peut-être d'autres organismes ayant colonisé ses voies respiratoires.

"Le Pape risque une pneumonie à cause de cette bronchite poly microbienne qui semble être, d'après les données dont nous disposons, résistante à certains antibiotiques. Nous verrons l'effet de cette nouvelle thérapie dans quatre ou cinq jours. Nous verrons si le patient va mieux ou non" explique Carmelo D'Asero, spécialiste des maladies infectieuses et expert en maladies gériatriques.

Bien que la fièvre du pape a baissé, Carmelo D'Asero souligne que cela pourrait être le signe d'un affaiblissement de sa réponse immunitaire, ce qui serait plus inquiétant qu'une forte fièvre. Il ajoute que la nouvelle thérapie antibiotique pourrait commencer à produire des effets d'ici trois ou quatre jours.

"Une forte fièvre est le signe d'une réponse immunitaire à un agent pathogène. Une fièvre basse et une infection bronchique grave, parce que le Pape a une infection grave, parce qu'ils ont dû changer d'antibiotiques, sont le signe d'une réponse immunitaire diminuée et cela nous inquiète un peu plus, disons. Peut-être que s'il avait eu de la fièvre, cela aurait été mieux" souligne-t-il.

Le Vatican a annulé les audiences papales du week-end et désigné des représentants pour suppléer le pape François, 88 ans, toujours hospitalisé en raison d'une infection respiratoire multiple.

Ces annulations ont ralenti la préparation de la grande Année sainte du Vatican, un événement célébré une fois par quart de siècle pour attirer les pèlerins à Rome et leur permettre de participer aux activités spéciales du Jubilé.