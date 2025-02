Des noms de prestige pour les chiens du Westminster Kennel Club

À l’exposition du Westminster Kennel Club à New York City aux États-Unis, les chiens arboraient des noms sophistiqués aux significations précises. Composés de majuscules, ces noms permettent aux éleveurs de suivre les lignées. En dehors des concours, ces champions répondent à des surnoms plus simples. Comme par exemple Begold Scion Right Addi-Dude, le golden retriever qui devient Charlie Dude au quotidien. Chaque appellation officielle raconte ainsi une histoire unique de pedigree, de prestige et de personnalité.