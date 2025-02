Défilé haute couture pour animaux de compagnie à la Fashion Week de New York

À la Fashion Week de New York, aux États-Unis, des animaux, en stars, accompagnés de mannequins sont habillés de créations haute couture. Le designer Anthony Rubio a présenté, dimanche dernier, des tenues luxueuses portées par un chat et plusieurs chiens. Pour leurs maîtres, il a imaginé des looks inspirés des œuvres du peintre Marc Chagall et de l'élégance du Moulin Rouge.