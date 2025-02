Pérou : une prison de haute sécurité illégalement reliée à Internet

Les autorités péruviennes ont annoncé la découverte de deux antennes diffusant des signaux Internet et téléphoniques près de la prison de Challapalca, située dans les Andes, à 4800 mètres d'altitude. Installées sur des maisons, elles auraient permis aux détenus d’accéder illégalement à Internet. Une perquisition a révélé des câbles dissimulés et des appareils électroniques dans les cellules. La prison, autrefois destinée aux guérillas communistes du Sentier lumineux et du Mouvement révolutionnaire Túpac Amaru, est aujourd’hui utilisée pour détenir des membres du gang Tren de Aragua.