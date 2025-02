Au Bangladesh, les manifestants continuent de démolir la maison de l'ancien premier ministre

Mercredi, certains manifestants ont menacé de « bulldozer » le bâtiment si l'ancienne première ministre poursuivait son discours, qui marque le début d'un programme de protestation d'un mois mené par son parti politique, la Ligue Awami. Le parti tente de gagner du soutien face aux allégations d'attaques contre ses membres et d'autres partisans de Mme Hasina. Le gouvernement intérimaire, qui s'efforce de maintenir l'ordre et d'empêcher la justice populaire contre les partisans de Mme Hasina, a accusé l'ancienne première ministre de corruption généralisée et d'atteintes aux droits de l'homme pendant son règne qui a débuté en 2009. La Ligue Awami de Mme Hasina a pour sa part accusé le gouvernement dirigé par M. Yunus de violer les droits de l'homme et de réprimer les groupes minoritaires du Bangladesh, ce que les autorités ont démenti.