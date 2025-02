Manifestation à Amman contre les propositions de Trump pour Gaza

La Jordanie se joint à d'autres pays arabes pour rejeter toute expulsion de Palestiniens et réitérer les appels à la création d'un État palestinien. Les manifestants portaient des affiches et des bannières anti-Trump et scandaient des slogans pro-palestiniens. « Nous disons à Trump qu'il n'y a pas de place pour vous sur le sol jordanien », a déclaré Murad al-Adaileh, chef du parti des Frères musulmans en Jordanie. M. Trump, ainsi que les responsables israéliens qui ont salué son plan, décrivent le transfert proposé de la bande de Gaza ravagée par la guerre comme étant volontaire, mais les Palestiniens ont tous exprimé leur détermination à rester dans leur patrie.