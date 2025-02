Le Light Art Run festival de Copenhague rassemble 1 300 coureurs

Éclairant les rues de Copenhague, le Light Art Run a réuni dimanche 1 300 coureurs, transformant la capitale danoise en une œuvre vivante et lumineuse. Les participants ont effectué un parcours de 7 kilomètres jalonné de 16 installations lumineuses au cœur du port historique. Ce spectacle féerique s’inscrit dans le Copenhagen Light Festival, le plus grand du genre en Europe, qui émerveille chaque année 400 000 visiteurs avec plus de 50 œuvres lumineuses créées par des artistes du monde entier. Événement incontournable de l'hiver, le festival s’achèvera le 23 février avant de revenir illuminer la ville l’année prochaine.