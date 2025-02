RDC : à Goma, timide reprise scolaire et défis persistants

La reprise des cours ce lundi à Goma n'a pas connu l'ambiance habituelle. Si quelques élèves ont tenté de retourner en classe, la majorité des écoles sont restées désespérément vides.

On est venu étudier, mais nous nous rendons compte qu’il n’y a pas un bon effectif d’élèves venus car ils ont peur, qu’il y a ceci ou cela. Tout le monde a peur, dit Zigashane Josue, élève du lycée Kimbilio.

Malgré l'appel du M23 à la reprise des cours, l'incertitude persiste. Dans la cour de cette école, le silence est assourdissant. Les pupitres sont vides, et les enseignants se retrouvent seuls, sans élèves.

Les enseignants sont presque tous présents, mais les élèves deviennent trop peu nombreux. Sur 1000 élèves, nous venons d’enregistrer seulement 20. Alors ça devient difficile pour nous de commencer les activités avec 20 élèves sur 1000, déclare Augustin Bazimaziki, Préfet des études au Lycée Kimbilio.

Des enseignants désemparés vivent dans un climat d'incertitude et se questionnent sur leur prise en charge.

Nous, enseignants, avons notre salaire au niveau de la banque. Voilà, ce mois de janvier vient de s’écrouler et nous n’avons pas touché notre salaire, et nous sommes au mois de février maintenant. Maintenant, une question que nous posons : est-ce que ce sont les autorités au niveau de Kinshasa qui vont nous payer ou ce sont les autorités établies au niveau de la ville qui vont nous payer ? dit Jean Bosco Bahati, enseignant à l'Institut Ndahura.

La ville de Goma, tombée aux mains des rebelles du M23 le 27 janvier dernier, a été le théâtre d'affrontements violents entre l'armée congolaise et les rebelles du M23, appuyés par l'armée rwandaise. Les combats ont provoqué un climat de peur et d'incertitude, dévastant certaines infrastructures scolaires et forçant quelques personnes à se réfugier dans des écoles, une autre situation qui complique la reprise normale des activités.