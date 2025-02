Le Vatican préoccupé par une fermeture de l'USAID

Le démantèlement annoncé de l'agence américaine d'aide au développement préoccupe jusqu'au Vatican.

L'église catholique a exhorté Donald Trump a se souvenir des principes chrétiens d'assistance aux personnes démunies. L'agence d'aide de l'Église catholique aux États-Unis, principale bénéficiaire de l'aide américaine a tiré la sonnette d'alarme. Cependant d'autres programmes Caritas au niveau diocésain et national, sont également touchés, directement ou indirectement, selon le Vatican.

L'USAID gère un budget de plus de 40 milliards de dollars, destiné à l'aide humanitaire et l'aide au développement dans quelque 120 pays, y compris les plus pauvres du monde.

Un autre sujet de préoccupation pour le Vatican et la hiérarchie catholique aux États-Unis est la l'expulsion des migrants sans papiers par l'administration Trump. Au cours de la première semaine du second mandat du président américain, les autorités ont signalé l'expulsion de quelque 7 300 personnes de différentes nationalités.