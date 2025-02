ONU : Guterres appelle à la paix dans l'est de la RDC

Le Secrétaire général de l’ONU, António Guterres, a lancé jeudi un appel à la paix dans l’est de la République démocratique du Congo, où la situation continue de se détériorer.

Le groupe armé M23, avec le soutien de l’armée rwandaise contrôle Goma, la capitale du Nord-Kivu. L'avancée du M23 menace désormais les villes du Sud-Kivu, aggravant une crise sécuritaire déjà dramatique pour les populations civiles.

Des milliers de personnes ont été tuées, y compris des femmes et des enfants. Et des centaines de milliers de personnes ont été forcées de quitter leur foyer dans l'est de la RDC. Nous constatons également que d'autres groupes armés, congolais ou étrangers, continuent de faire peser des menaces, alerte Antonio Guterres.*

Selon l’ONU, l’intensification des hostilités dans l’est de la RDC a provoqué le déplacement d’au moins 700 000 personnes, causé la mort d’au moins 900 autres et blessé plus de 2 000 à Goma et dans ses environs depuis le début du mois de janvier. Pour Antonio Guterres, il n'y a pas d'issue militaire à la crise : faites taire les armes. Arrêtez l'escalade. Respecter la souveraineté et l'intégrité territoriale de la République démocratique du Congo. Respecter le droit international des droits de l'homme et le droit international humanitaire. Il n'y a pas de solution militaire.

Ce vendredi, les dirigeants de la Communauté d’Afrique de l’Est (EAC) et de la Communauté de développement de l’Afrique australe (SADC) se réuniront en Tanzanie pour un sommet consacré à la crise dans l’est de la République démocratique du Congo.

La semaine prochaine, à Addis-Abeba, le Secrétaire général de l’ONU participera à une réunion du Conseil de paix et de sécurité de l’Union africaine. La crise dans l’est de la RDC sera au centre des discussions.