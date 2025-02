USA : Trump veut prendre le contrôle de Gaza, "absurde" réplique le Hamas

Le président Donald Trump souhaite que les États-Unis prennent le contrôle de Gaza, une fois les Palestiniens déplacés de manière permanente hors de cette région dévastée par la guerre.

Deux semaines après l’entrée en vigueur du cessez-le-feu entre Israël et le Hamas, le président américain a déclaré ce mardi , lors d’une rencontre à Washington avec le Premier ministre Benjamin Netanyahu, son intention de prendre le contrôle de la bande de Gaza afin de la déminer, d’aplanir la zone et de la reconstruire.

Les États-Unis prendront le contrôle de la bande de Gaza et nous ferons un travail remarquable, nous la posséderons et serons responsables du démantèlement de toutes les dangereuses bombes non explosées et autres armes sur le site, nous nivellerons le site et nous nous débarrasserons des bâtiments détruits, nous l'aplanirons, nous créerons un développement économique qui fournira un nombre illimité d'emplois et de logements pour les habitants de la région, a-t-il déclaré.

Sami Abu Zuhri, porte-parole du Hamas, a qualifié ces déclarations de « ridicules » et « absurdes », mettant en garde contre le risque de déstabilisation du Moyen-Orient si les États-Unis intervenaient dans la bande de Gaza.

Le président américain a provoqué une vive indignation internationale en suggérant de « faire tout simplement le ménage » dans la bande de Gaza et de transférer ses habitants vers des zones « plus sûres », telles que l’Égypte ou la Jordanie. Ces pays ont fermement rejeté cette idée.

Cette suggestion ajoute Gaza à la liste croissante des territoires que Donald Trump a exprimé le souhait de contrôler, aux côtés du Groenland, du Canada et du canal de Panama.

Pour Donald Trump, l'objectif à long terme est de transformer Gaza en la "Côte d'Azur" du Moyen-Orient, en développant la région et en en faisant une destination prospère et attractive.