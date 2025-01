Forum de Davos : Trump appelle à réduire le coût du pétrole

Les cours du pétrole ont peu évolué vendredi mais se dirigent vers une baisse hebdomadaire.

Cette volatilité est due en partie à la réduction des primes de guerre par les investisseurs après le cessez-le-feu à Gaza mais également aux propos imprévisibles du président Trump.

Ce jeudi au Forum économique mondial de Davos, en Suisse, M. Trump a déclaré qu'il exigerait de l'Organisation des pays exportateurs de pétrole et de son leader de facto, l'Arabie saoudite, qu'ils réduisent le coût du baril de pétrole brut : « Et je vais aussi demander à l'Arabie saoudite et à l'OPEP de faire baisser le coût du pétrole. Il faut le faire baisser, et franchement, je suis surpris qu'ils ne l'aient pas fait avant l'élection. Ils n'ont pas fait preuve de beaucoup d'amour en ne le faisant pas. Cela m'a un peu surpris. Si le prix baissait, la guerre entre la Russie et l'Ukraine prendrait fin immédiatement. À l'heure actuelle, le prix est suffisamment élevé pour que la guerre se poursuive. Il faut faire baisser le prix du pétrole. Vous mettrez fin à cette guerre. », a-t-il déclaré.

Le président Trump a également demandé à l'Arabie saoudite d'investir 1 000 milliards de dollars aux États-Unis.

Selon l'Administration américaine d'information sur l'énergie (EIA), les stocks américains de pétrole brut ont atteint la semaine dernière leur niveau le plus bas depuis mars 2022.

Depuis son investiture lundi, le chef d’état américain a multiplié les déclarations.

Après avoir déclaré une urgence énergétique nationale, il a levé les restrictions environnementales sur les infrastructures énergétiques lundi, puis promet mercredi de frapper l’Union européenne de droits de douane et d'imposer des droits de douane de 25 % au Canada et au Mexique, et a déclaré que son administration envisageait d'imposer des droits de douane punitifs de 10 % à la Chine.