Mozambique : le bilan du cyclone Chido s'alourdit à au moins 45 morts

Au moins 45 personnes ont été tuées lors du passage du cyclone Chido au Mozambique dimanche. Un bilan en hausse, mais toujours provisoire, publié mardi par le bureau des nations unies pour la coordination des affaires humanitaires.

Alors que et 500 autres blessées, sur le plan matériel, les dégâts restent aussi importants : 24 000 maisons détruites. Au total, le drame a touché plus de 180 000 personnes. Alors que les rafales de vent atteignaient 260km/h. Plus de 25 0000familles sont dans le noir.

La région du Cabo Delgado a été particulièrement frappée, dans le nord. Avec 100 % des infrastructures détruites selon les nations unies. Les établissements scolaires et sanitaires ont payé un lourd tribut à la force du vent. Une région déjà secouée par une crise sécuritaire depuis 7 ans.

L’Organisation des nations Unies a débloqué une aide de 4 millions de dollars au Mozambique pour faire face aux besoins urgents des victimes du cyclone.

Selon l’Unicef, au moins 4,8 millions de personnes ont besoin d’assistance humanitaire dans ce pays d’Afrique australe. Il faut 10 millions de dollars pour faire face à l’urgence.