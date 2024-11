Soudan : le choléra frappe en plein cœur du conflit, près de 700 morts

Le Soudan fait face à une épidémie de choléra qui a déjà coûté la vie à près de 700 personnes et infecté plus de 24 000 autres.

Depuis plusieurs mois, la maladie ravage le pays, exacerbée par une guerre dévastatrice qui dure depuis plus de 18 mois, mettant à mal les infrastructures sanitaires déjà fragiles. Le choléra, maladie hautement contagieuse, touche aujourd'hui 11 des 18 états du Soudan, et les autorités sanitaires sont confrontées à un défi de taille.

Selon Ahmed Ali Atta, médecin au département des urgences et du contrôle des épidémies du ministère de la Santé, la situation dans certaines régions est particulièrement alarmante. « Il y a un grand nombre de personnes qui arrivent, souffrant de la maladie. Et nous avons plus de personnes dans l'autre section. Pour l'instant, la situation dans la région de New Halfa n'est pas aussi grave. Le grand nombre d'arrivées provient de la région de Radaga », précise-t-il. La ville de New Halfa, bien que moins touchée pour l'instant, devient un point de convergence pour de nombreuses personnes fuyant les zones les plus touchées par le choléra.

Cependant, les conditions sanitaires à New Halfa sont loin d’être idéales. L’afflux massif de déplacés a mis à rude épreuve les infrastructures locales, déjà insuffisantes.

Imad al-Din Maki, un déplacé originaire de l'est de l'État d'Al-Jazira, témoigne de la précarité de la situation : « La situation sanitaire ici est très mauvaise, franchement. Plus de 300 personnes ou environ 250 personnes utilisent trois salles de bain qui sont presque primitives. » Ces conditions de vie insalubres favorisent la propagation rapide du choléra, mettant en péril encore davantage la santé des populations déjà fragilisées par le conflit.

Le secteur de la santé au Soudan souffre d’une pénurie dramatique de matériel médical et de médicaments, ce qui complique les efforts pour contenir la maladie. Alors que les autorités sanitaires tentent de contenir l'épidémie dans des conditions extrêmement difficiles, les familles déplacées continuent de vivre dans des conditions inhumaines, sans accès suffisant aux soins de base.

Cette épidémie de choléra met en lumière la détérioration de la situation sanitaire au Soudan, où les efforts de lutte contre la maladie se heurtent à des obstacles considérables, notamment l’instabilité politique et les conflits armés. Les populations les plus vulnérables, déjà victimes des combats, se retrouvent désormais confrontées à une crise sanitaire qui menace de faire encore plus de victimes.