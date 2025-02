Ghana : malgré une prévention efficace, l'épidémie du choléra progresse

Le Ghana est confronté à une épidémie de choléra de plus en plus importante, avec des milliers de personnes infectées et des dizaines de morts.

Ce qui a commencé dans une petite communauté s'est maintenant répandu dans cinq régions, submergeant les établissements de santé et révélant les faiblesses des systèmes d'assainissement et de santé publique. Bien que la situation reste critique, l'intensification des efforts de réponse, y compris les vaccinations et l'amélioration de la surveillance, commence à donner des résultats, offrant une lueur d'espoir dans la lutte contre cette maladie mortelle.

Avec plus de 6 100 cas et 51 décès enregistrés au 16 février 2025, la crise a mis une pression énorme sur les autorités sanitaires.

Bien que la situation reste critique, l'intensification des efforts de réponse, y compris les vaccinations et l'amélioration de la surveillance, commence à donner des résultats, offrant une lueur d'espoir dans la lutte contre cette maladie mortelle.

"Les gens doivent aller au théâtre et nous devons nous occuper d'eux. La semaine dernière, par exemple, j'ai traité à moi seul plus de 20 cas, car j'ai dû intervenir parce que mes collègues étaient occupés à gérer les cas de choléra dans le service.", a déclaré le Dr Douglas Amponsah, surintendant de l'hôpital gouvernemental de Winneba.

L'épidémie de choléra, qui est apparue initialement dans la région du Grand Accra, a maintenant touché les régions du Centre, de l'Ouest, de l'Ashanti et de l'Est.

Bien que les municipalités d'Agona West et de Winneba aient signalé 133 cas et deux décès la semaine dernière, les autorités sanitaires affirment que la tendance est en train de s'inverser.

"Malgré la situation préoccupante dans les régions centrales, les nouveaux cas de choléra diminuent et les districts d'Agona West et d'Efutu, qui étaient initialement les plus touchés, montrent maintenant une diminution des nouveaux cas.", a expliqué.", le ministre de la Santé Kwabena Mintah Akandoh.

Le renforcement de la surveillance, le diagnostic rapide et les évaluations environnementales contribuent à contenir la maladie.

"Je leur ai dit que la nuit, ils devraient s'assurer de passer pour évaluer la situation avant le jour et que lorsque nous mettons en place cette intervention, nous ne venons pas de chez nous pour rencontrer des cas graves.", a dit le Dr Douglas Amponsah.

Des centres de traitement du choléra ont été mis en place et près de 854 000 personnes vivant dans des zones à haut risque ont reçu des vaccins oraux. Des campagnes de sensibilisation du public éduquent les communautés sur les mesures préventives, y compris l'amélioration de l'assainissement et des pratiques d'hygiène.

"Nous créerons également des jingles qui seront diffusés par les médias locaux afin de faire passer le message qu'il faut être propre pour éviter le choléra.", a indiqué Nenyin Ghartey II, chef suprême, zone traditionnelle d'Effutu.

Le choléra se développe dans de mauvaises conditions sanitaires. Si la diminution du nombre de cas offre une lueur d'espoir, les experts avertissent que des efforts soutenus sont nécessaires pour prévenir de nouvelles épidémies.