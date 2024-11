Soudan : pas "d'appétit politique" pour la paix, selon les USA

L'envoyé spécial des États-Unis pour le Soudan a déclaré jeudi, quelques jours après sa première visite dans ce pays ravagé par la guerre, qu'il ne voyait pas suffisamment "d'appétit politique" de la part des parties belligérantes pour parvenir à une résolution du conflit.

Le Soudan a plongé dans le conflit à la mi-avril 2023, lorsque des tensions qui couvaient depuis longtemps entre ses chefs militaires et paramilitaires ont éclaté dans la capitale Khartoum et se sont étendues à d'autres régions, notamment à l'ouest du Darfour.

Les combats ont fait des dizaines de milliers de morts, forcé des millions de personnes à quitter leur foyer et poussé une grande partie de la population à la famine.

Tom Perriello, qui a été nommé envoyé spécial en février, s'est rendu à Port-Soudan lundi pour rencontrer des responsables soudanais, notamment le chef de l'armée, le général Abdel Fattah Burhan, dont les troupes combattent les forces paramilitaires rivales de soutien rapide dans tout le pays depuis 19 mois.

Cessez-le-feu

De multiples tentatives de négocier un cessez-le-feu ont échoué, la dernière en date remontant au mois d'août, lorsque l'armée soudanaise a refusé de participer aux pourparlers organisés à Genève sous l'égide des États-Unis. Depuis lors, les combats n'ont fait que s'accélérer et les forces de soutien rapide ont été accusées par les Nations unies d'avoir commis des atrocités, notamment des meurtres de civils et des viols, dans plusieurs régions du pays.

"Nous ne voyons pas encore suffisamment d'appétit politique de la part des parties pour trouver une véritable solution à ce conflit", a déclaré M. Perriello lors d'une interview accordée à l'Associated Press à Rome. Il a ajouté que toute solution "doit viser à redonner le contrôle au peuple".

Le Soudan a tenté d'établir un gouvernement civil après qu'un soulèvement populaire a forcé la destitution du dictateur de longue date Omar el-Bechir en 2019. Cette transition démocratique de courte durée a été interrompue lorsque Burhan et le général Mohammed Hamdan Dagalo, commandant des forces de sécurité soudanaises, ont uni leurs forces pour prendre le contrôle du pays par l'armée en 2021.

Mais Burhan et Dagalo se sont rapidement brouillés, et leur lutte pour le contrôle, qui couvait depuis longtemps, a débouché sur des batailles à Khartoum en avril 2023 et s'est étendue à d'autres régions du pays.

Pire crise de déplacement

Depuis lors, plus de 20 000 personnes ont été tuées dans le conflit, selon les Nations unies. Quelque 14 millions de personnes, soit 30% de la population, ont été déplacées de force, soit vers d'autres régions du pays, soit à l'étranger, dans ce que les Nations unies considèrent comme l'une des pires crises de déplacement au monde.

Les Nations unies ont récemment averti que le pays avait été poussé au bord de la famine et que plus de 26,5 millions de personnes étaient confrontées à une famine aiguë.

"Les chiffres sont si élevés qu'il est difficile de se faire une idée de l'ampleur de la souffrance humaine", a déclaré M. Perriello. Il a dénoncé la situation dans laquelle les parties belligérantes continuent de commettre des atrocités alors que les civils sont pris au piège du chaos.

"Ce que nous savons, c'est que les chiffres sont astronomiques", a déclaré M. Perriello, ajoutant que “le nombre de morts est probablement plus élevé que tout ce qui a été estimé”.

Il a évoqué les atrocités commises par les combattants des FSR le mois dernier dans l'État de Gezira, au sud-est de Khartoum. "Il s'agit d'exactions horribles contre des femmes et des enfants, dans ce cas, commises principalement par les Forces de soutien rapide, et de multiples attaques contre des civils, de meurtres de civils", a-t-il déclaré.

Influences étrangères

Au cours de sa visite, M. Perriello a rencontré des membres de la société civile soudanaise et des travailleurs humanitaires afin d'améliorer l'acheminement de la nourriture et des médicaments dans tout le pays.

Il a ajouté que les États-Unis s'efforçaient d'arrêter les pays qui arment les parties belligérantes malgré l'embargo sur les armes décrété par les Nations unies.

Le Conseil souverain du Soudan, dirigé par M. Burhan, accuse les Émirats arabes unis, alliés des États-Unis, d'armer les forces de sécurité soudanaises, une accusation qu'un groupe d'experts de l'ONU a jugée crédible, mais que les Émirats arabes unis nient. Les FSR auraient également reçu le soutien du groupe mercenaire russe Wagner.

"Nous ne parlerons pas de conversations spécifiques, mais les États-Unis ont été très clairs avec les pays du monde entier : nous pensons qu'il est temps d'arrêter d'alimenter cette guerre avec davantage d'armes", a déclaré M. Perriello.

Burhan a reçu le soutien de la Russie et est un proche allié de l'Égypte voisine et de son président, l'ancien chef de l'armée Abdel-Fattah el-Sissi. En février, le ministre soudanais des Affaires étrangères s'est entretenu avec son homologue iranien à Téhéran, alors que des informations non confirmées faisaient état de l'achat de drones pour les forces gouvernementales.

"Nous avons beaucoup trop de pays qui fournissent des armes au Soudan alors qu'ils devraient lui fournir de la nourriture et des médicaments", a déclaré M. Perriello. "Nous avons beaucoup trop de pays qui décident de s'impliquer, non pas dans l'intérêt du peuple soudanais, mais pour profiter de la fragilité de l'État."

M. Perriello, qui a travaillé sur des crises en République démocratique du Congo, en Afghanistan et en Sierra Leone, a déclaré qu'il n'avait jamais été impliqué dans une catastrophe d'une telle ampleur qui attire si peu l'attention du reste du monde.