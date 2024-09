La Russie et la Chine en exercices militaires conjoints

La Russie et la Chine poursuivent leurs exercices militaires navals conjoints dans la mer d'Okhotsk.

L'exercice naval conjoint russo-chinois Beibu/Interaction-2024 a débuté samedi en mer du Japon et comprend des opérations anti-aériennes et anti-sous-marines.

« Un détachement conjoint de navires de guerre de la flotte du Pacifique et de la marine chinoise s'est exercé à la manœuvre, à l'établissement d'un ordre de marche, à des tâches de défense aérienne, ainsi qu'à la protection et à la défense du détachement alors qu'il était amarré dans une rade non protégée », a déclaré le ministère russe de la défense dans un communiqué.

Les grands destroyers anti-sous-marins russes Admiral Panteleyev et Admiral Tributs ainsi que les corvettes MPK-82 et MPK-107 faisaient partie des navires de guerre participant aux exercices, a rapporté Interfax.

La Chine était représentée par les destroyers Xining et Wuxi, la frégate Linyi et le navire de ravitaillement intégré Taihu, a ajouté l'agence.