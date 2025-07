Maroc : des touristes chinois affluent au Ksar Aït Ben Haddou

Les touristes chinois affluent au Ksar Aït Ben Haddou, l'une des destinations touristiques les plus populaires du sud du Maroc.

Ils sont nombreux à venir se balader le long de la route menant au village historique, passant devant de petites boutiques d'artisanat marocain traditionnel. Ces visiteurs apprécient particulièrement l'artisanat local.

Ils traversent un pont pour commencer leur visite du Ksar.

"L'une des principales raisons pour lesquelles j'ai choisi de voyager au Maroc cette fois-ci est que j'ai regardé un film nord-africain, ce qui m'a rendu très fasciné par Casablanca et les coutumes et la culture du Maroc", a indiqué Xiu Meng Qi, touriste chinois de la province de Shandon.

Avec son palais sur la colline de terre, ses maisons serrées les unes contre les autres et ses ruelles poussiéreuses, le Ksar Aït Ben Haddou est inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO, ce qui lui confère un attrait certain pour les touristes chinois soucieux de leur culture.

La dégustation de la cuisine locale figure également en bonne place dans l'agenda de la plupart des touristes chinois.

"Les touristes chinois sont différents des autres types de clients, et nous essayons de les satisfaire de toutes les manières possibles. Ils aiment découvrir la cuisine marocaine, qui est très différente de la cuisine asiatique. Nous essayons de les satisfaire avec les différents plats marocains qu'ils aiment, comme le tajine et le couscous, et surtout avec de l'eau chaude, ce qui est très important pour eux", a expliqué Abdelilah Karroume, gérant du restaurant "Oasis D'Or" à Aït Ben Haddou.

Des groupes de touristes déambulent dans les ruelles de pierre, impatients d'atteindre le sommet du Ksar d’où ils pourront jouir d'une vue impressionnante.

Selon les guides touristiques, ce sont les paysages variés du Maroc qui attirent les touristes chinois.

"Avant 2016, il y avait moins de 10 000 touristes chinois. Mais après la décision du Roi du Maroc d'annuler l'obligation de visa, leur nombre a connu une hausse significative, augmentant d'année en année jusqu'à atteindre plus de 140 000 touristes en 2019. En raison du COVID-19, il y a eu une baisse sur tous les marchés, mais en 2023 et 2024, ce marché a connu une forte dynamique. On s'attend à ce que, suite à l'ouverture de lignes directes entre la compagnie marocaine et la compagnie chinoise, le nombre pourrait atteindre 250 000, voire 300 000 touristes chinois cette année", a déclaré Zoubir Bouhoute, chercheur en tourisme.

Le tourisme en provenance de Chine a connu une croissance considérable au cours des dix dernières années.