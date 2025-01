Des décorations chinoises sur un train russe pour le nouvel an lunaire

Une rame de métro décorée de motifs chinois à l'occasion du Nouvel An lunaire, a été inaugurée mercredi à Moscou.

Cette initiative intervient alors que les deux nations autrefois rivales tentent de renforcer leurs relations.

« Le métro de Moscou a une histoire riche. Ses stations suscitent l'émerveillement par leur conception artistique. Ce n'est pas un hasard si on l'appelle un palais d'art souterrain. Le train décoré avec des éléments de la fête du printemps chinois (Nouvel An lunaire) attirera l'attention des Moscovites et des touristes du monde entier. Ils pourront toucher du doigt la culture de cette merveilleuse fête d'une manière nouvelle », a déclaré Zhang Hanhui, ambassadeur de Chine en Russie :.

Recouvert d’un dragon doré serpentant le long de l’extérieur, et d’autres images traditionnelles chinoises à l’extérieur, le train de la ligne Arbatsko - Pokrovskaya qui relie les parties est et ouest de la capitale russe circulera pendant un mois.

« Le plan du métro de Moscou est désormais disponible en chinois. Vous pouvez le trouver dans l'application du métro de Moscou afin de pouvoir utiliser ce système à la fois en ligne et hors ligne. Le train circulera sur la ligne Arbatsko-Pokrovskaya pendant environ un mois. Selon nos calculs, environ 250 000 Moscovites et visiteurs de la capitale verront ce train étonnant. », a expliqué Maksim Liksutov, chef du département des transports de Moscou.

L'ambassadeur de Chine en Russie, Zhang Hanhui, a fait l'éloge de l'art du métro de Moscou et a souligné les liens historiques entre les deux nations.

« Aujourd'hui, au tout début du Nouvel An lunaire, montons dans ce train, qui symbolise l'amitié séculaire entre la Chine et la Russie, et dirigeons-nous vers l'avenir radieux de nos relations bilatérales ! », a indiqué Zhang Hanhui, ambassadeur de Chine en Russie.

Le Nouvel An lunaire est la fête annuelle la plus importante en Chine. C'est l'occasion de se réunir avec ses proches et ses amis et de participer à des festins.

Chaque année porte le nom d'un des douze signes du zodiaque chinois, cette année étant l'année du serpent.

Outre le train, Moscou célèbre également le Nouvel An lunaire avec des rues ornées de lanternes et de dragons, des ateliers culturels et des stands de nourriture chinoise traditionnelle.