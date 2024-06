Guerre Israël-Hamas : à Gaza, l'eau manque et la température augmente

Les températures continuent de grimper dans la bande de Gaza tandis que les Palestiniens déplacés dans le camp de Jabaliya, au nord de l'enclave, continuent de lutter contre la pénurie d'eau.

"Il n'y a ni eau ni nourriture. Nos enfants sont morts de déshydratation. Nous ne pouvons pas nous laver ni utiliser les toilettes. Je ne trouve pas d'eau à boire", a déclaré Bassam Abu Rokba, un déplacé handicapé vivant à Jabaliya.

Les familles font la queue pendant des heures sous le soleil, devant les barils d'eau, en attendant de remplir leurs seaux et leurs récipients d'eau qu'elles doivent soigneusement rationner.

Certaines canalisations et certains puits ont été détruits par les frappes aériennes israéliennes, et l'aide limitée qui entre dans la bande de Gaza la rend encore plus difficile à obtenir.

"C'est un problème énorme. L'eau est essentielle à la vie, et s'il n'y a pas d'eau, il n'y a pas de vie", a déclaré Abu Anan, un déplacé vivant à Jabaliya.

Les forces israéliennes sont entrées dans Jabaliya il y a plusieurs semaines, puis se sont retirées après des semaines de combats. Ce sont ces combats qui ont causé des destructions massives et qui ont eu des conséquences graves sur les infrastructures environnantes.

Les frappes israéliennes ont déjà détruit 75 % des puits d'eau de la région, a déclaré Mazen al-Najar, chef de la municipalité de Jabaliya, aux médias locaux en mars.

"Il n'y a presque plus de nourriture ni d'eau en raison de l'absence d'aide à Gaza. Nos vêtements sont sales. Tous les puits d'eau ont été détruits et pas un seul ne fonctionne", a déclaré Hassan Adwan, alors qu'il attendait de l'eau.

Les Nations unies ont alerté sur le risque de maladies telles que le choléra dans l'enclave, en raison du manque d'eau potable, des mauvaises conditions sanitaires et des températures élevées dans la région, qui continueront d'augmenter avec l'arrivée de l'été.