Guerre Israël-Hamas : au moins 33 morts après une frappe sur une école

Une frappe israélienne tôt jeudi sur une école abritant des Palestiniens déplacés dans le centre de Gaza a tué au moins 33 personnes, dont 12 femmes et enfants, selon des responsables locaux de la santé. L'armée israélienne a déclaré que des militants du Hamas opéraient depuis l'intérieur de l'école.

Il s'agit du dernier exemple en date de pertes massives parmi les Palestiniens qui tentent de trouver refuge alors qu'Israël étend son offensive. Un jour plus tôt, l'armée a annoncé un nouvel assaut terrestre et aérien dans le centre de la bande de Gaza, à la poursuite des militants du Hamas qui, selon elle, s'y sont regroupés.

Les troupes ont à plusieurs reprises regagné des parties de la bande de Gaza qu'elles avaient déjà envahies, soulignant la résistance du groupe militant malgré l'assaut israélien qui dure depuis près de huit mois.

Des témoins et des responsables d'hôpitaux ont déclaré que la frappe de l'aube avait touché l'école al-Sardi, gérée par l'agence des Nations unies pour les réfugiés palestiniens, connue sous l'acronyme UNRWA. L'école était remplie de Palestiniens qui avaient fui les opérations et les bombardements israéliens dans le nord de la bande de Gaza.

L'hôpital a d'abord indiqué que neuf femmes et 14 enfants figuraient parmi les victimes de la frappe sur l'école. La morgue de l'hôpital a par la suite modifié ces données pour indiquer que trois femmes, neuf enfants et 21 hommes figuraient parmi les morts. La cause de cette divergence n'a pas été précisée dans l'immédiat. Un journaliste de l'Associated Press avait compté les corps mais n'avait pas pu regarder sous les linceuls.

Des frappes distinctes dans le centre de Gaza ont tué 15 autres personnes, presque toutes des hommes.

Ayman Rashed, un homme déplacé de la ville de Gaza qui s'était réfugié dans l'école, a déclaré que les missiles avaient touché des salles de classe au deuxième et au troisième étage où des familles s'étaient réfugiées. Il a déclaré avoir aidé à sortir cinq morts, dont un vieil homme et deux enfants, l'un d'entre eux ayant la tête fracassée. "Il faisait nuit, il n'y avait pas d'électricité, et nous avons lutté pour sortir les victimes", a déclaré M. Rashed.

Le contre-amiral Daniel Hagari, porte-parole de l'armée israélienne, a déclaré que celle-ci avait mené une "frappe précise" sur la base de renseignements concrets indiquant que des militants planifiaient et menaient des attaques depuis l'intérieur de trois salles de classe. Il a précisé que seules ces salles avaient été attaquées.

"Nous avons mené l'attaque une fois que nos renseignements et notre surveillance ont indiqué qu'il n'y avait ni femmes ni enfants à l'intérieur du complexe du Hamas, dans ces salles de classe", a-t-il déclaré.

Hagari a déclaré qu'il y avait environ 30 militants présumés dans les trois salles. Il a indiqué que l'armée avait confirmé avoir tué neuf d'entre eux, et a présenté une diapositive montrant leurs noms et leurs photos. Il n'a fourni aucune autre preuve pour étayer les affirmations de l'armée.

Les victimes de la frappe sont arrivées à l'hôpital des Martyrs d'Al-Aqsa, situé à proximité de Deir al-Balah, qui avait déjà été submergé par un flux constant d'ambulances depuis le début de l'incursion dans le centre de Gaza, 24 heures plus tôt, a déclaré Omar al-Derawi, un photographe travaillant pour l'hôpital.

Des vidéos circulant sur Internet semblent montrer plusieurs blessés soignés à même le sol de l'hôpital, une scène courante dans les services médicaux débordés de Gaza. L'électricité est coupée dans une grande partie de l'hôpital car le personnel rationne les réserves de carburant pour le générateur.

"On ne peut pas marcher dans l'hôpital, il y a tellement de monde. Les femmes des familles des victimes sont massées dans les couloirs et pleurent", a-t-il déclaré.

L'école se trouvait à Nuseirat, l'un des nombreux camps de réfugiés construits à Gaza depuis la guerre de 1948 qui a entouré la création d'Israël, lorsque des centaines de milliers de Palestiniens ont fui ou ont été chassés de chez eux dans ce qui est devenu le nouvel État.

Des images ont montré des corps enveloppés dans des couvertures ou des sacs en plastique, alignés dans la cour de l'hôpital. Mohammed al-Kareem, un Palestinien déplacé qui s'est réfugié près de l'hôpital, a déclaré qu'il avait vu des gens chercher leurs proches parmi les corps, et qu'une femme n'arrêtait pas de demander aux travailleurs médicaux d'ouvrir les enveloppes des corps pour voir si son fils se trouvait à l'intérieur.

"La situation est tragique", a-t-il déclaré.

Philippe Lazzarini, commissaire général de l'UNRWA, a déclaré dans un message sur X que 6 000 personnes étaient réfugiées dans l'école lorsqu'elle a été frappée sans avertissement préalable. Il a déclaré que l'UNRWA n'était pas en mesure de vérifier les affirmations selon lesquelles des groupes armés se trouvaient à l'intérieur.

Les écoles de l'UNRWA dans la bande de Gaza servent d'abris depuis le début de la guerre, qui a chassé de chez eux la plupart des 2,3 millions de Palestiniens du territoire.

La semaine dernière, des frappes israéliennes ont touché une installation de l'UNRWA dans la ville méridionale de Rafah, affirmant qu'elles visaient des militants du Hamas. Un brasier a ravagé les tentes voisines abritant des familles déplacées, tuant au moins 45 personnes. Ces décès ont suscité l'indignation de la communauté internationale et le Premier ministre israélien, Benjamin Netanyahu, a déclaré que l'incendie était le résultat d'un "accident tragique". L'armée a déclaré que l'incendie pourrait avoir été causé par des explosions secondaires. La cause des explosions n'a pas été déterminée.

Israël a envoyé des troupes à Rafah au début du mois de mai dans le cadre d'une incursion limitée, mais ces forces opèrent désormais dans les quartiers centraux de la ville. Plus d'un million de personnes ont fui Rafah depuis le début de l'opération, se dispersant dans le sud et le centre de la bande de Gaza dans de nouveaux camps de tentes ou s'entassant dans des écoles et des maisons.

Israël a lancé sa campagne à Gaza après l'attaque du Hamas contre Israël, le 7 octobre, au cours de laquelle des militants ont tué quelque 1 200 personnes et en ont pris 250 autres en otage. L'offensive israélienne a tué au moins 36 000 Palestiniens, selon le ministère de la Santé de Gaza, qui ne fait pas de distinction entre les combattants et les civils dans ses chiffres.

Israël impute les décès de civils au Hamas, qui positionne des combattants, des tunnels et des lance-roquettes dans des zones résidentielles.

Les États-Unis ont apporté leur soutien à un cessez-le-feu progressif et à la libération des otages décrits par le président Joe Biden la semaine dernière. Mais Israël affirme qu'il ne mettra pas fin à la guerre sans détruire le Hamas, alors que le groupe militant exige un cessez-le-feu durable et le retrait total des forces israéliennes.

Les membres d'extrême droite du gouvernement de M. Netanyahu ont menacé de faire tomber la coalition s'il signait un accord de cessez-le-feu.

Depuis le début de la guerre, Israël a régulièrement lancé des frappes aériennes dans toutes les parties de Gaza et a mené de vastes opérations terrestres dans les deux plus grandes villes du territoire, Gaza City et Khan Younis, qui ont laissé une grande partie d'entre elles en ruines.

Au début de l'année, l'armée a mené une offensive de plusieurs semaines à Bureij et dans plusieurs autres camps de réfugiés situés à proximité, dans le centre de la bande de Gaza.

Les troupes se sont retirées du camp de Jabalia, dans le nord de la bande de Gaza, vendredi dernier, après des semaines de combats qui ont provoqué des destructions massives. Les premiers intervenants ont retrouvé les corps de 360 personnes, principalement des femmes et des enfants, tués au cours des combats.