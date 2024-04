Réchauffement océanique : le blanchissement des coraux s'aggrave

Les récifs coralliens à travers le monde subissent un blanchiment global pour la quatrième fois, ont déclaré lundi les principaux scientifiques en la matière, en raison du réchauffement des eaux océaniques lié au changement climatique d'origine humaine.

Selon des chercheurs de l'Administration nationale des océans et de l'atmosphère et de l'Initiative internationale pour les récifs coralliens, le blanchiment a été constaté dans au moins 53 pays, territoires ou économies locales entre février 2023 et aujourd'hui.

Derek Manzello, coordinateur de la NOAA Coral Reef Watch, a souligné que cette annonce est "un grand signal d'alarme pour la santé marine et les écosystèmes océaniques, qui souffrent des impacts dévastateurs du réchauffement alarmant des océans, affectant particulièrement les écosystèmes marins tropicaux".

Le blanchiment des coraux survient lorsque ces derniers, stressés, expulsent les algues qui leur servent de source de nourriture et leur donnent leur couleur. Dans les cas les plus graves et durables, les coraux peuvent en mourir.

Ces récifs coralliens jouent un rôle crucial en soutenant la vie sous-marine, en protégeant la biodiversité et en ralentissant l'érosion côtière. Ils contribuent également aux économies locales grâce au tourisme.

Le blanchiment des coraux n'est pas un phénomène nouveau et est observé depuis un certain temps dans diverses régions. En 2022, par exemple, 90 % du corail évalué sur la Grande Barrière de Corail en Australie a été affecté.

Pour qu'un blanchiment soit déclaré à l'échelle mondiale, il doit être documenté dans chacun des principaux bassins océaniques, notamment l'Atlantique, le Pacifique et l'océan Indien, dans les deux hémisphères.

Manzello a souligné la gravité de la situation, affirmant que la chaleur sans précédent des océans ces dernières années est alarmante.

Cette annonce intervient après que l'année 2023 a été désignée comme la plus chaude jamais enregistrée.