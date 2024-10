ONU : les récifs coralliens du monde menacés par un blanchissement de masse

Cette année, des recherches ont révélé que 77 % des récifs coralliens mondiaux sont touchés par le phénomène de blanchissement, principalement dû au réchauffement des eaux océaniques, conséquence directe du changement climatique d'origine humaine.

Il s'agit du plus grand épisode de blanchissement jamais observé, et du quatrième de cette ampleur à l’échelle mondiale, touchant les deux hémisphères, selon le Fonds d'équipement des Nations Unies pour le développement.

Ces constats alarmants ont conduit les Nations Unies à organiser une session d'urgence mercredi, habituellement réservée aux crises humanitaires ou aux catastrophes naturelles. La session a eu lieu en marge du sommet sur la biodiversité, la COP16, à Cali, en Colombie, qui touche à sa fin après deux semaines de délibérations.

« Nous sommes à un tournant critique. Les preuves sont indéniables, » a déclaré Margaux Monfared, responsable de la politique internationale et du plaidoyer pour l’Initiative internationale pour les récifs coralliens, lors d’une conférence de presse mardi, en amont de la session d’urgence. « Une action immédiate et décisive est indispensable pour affronter les menaces pesant sur les récifs coralliens mondiaux et prévenir leur effondrement fonctionnel. »

Les récifs coralliens jouent un rôle essentiel dans l’écosystème marin, soutenant plus de 25 % de la vie marine et près d’un milliard de personnes, dont beaucoup dépendent de ces récifs pour la sécurité alimentaire, la protection des côtes et leurs moyens de subsistance, souligne le Fonds des Nations Unies pour le développement.

À l'issue de cette session spéciale, les gouvernements de la Nouvelle-Zélande, du Royaume-Uni, de l’Allemagne et de la France ont annoncé des engagements financiers d'environ 30 millions de dollars au bénéfice du fonds des Nations Unies pour les récifs coralliens, créé en 2020. Ce fonds ambitionne de mobiliser jusqu’à 3 milliards de dollars d’ici 2030, grâce à des financements publics et privés pour soutenir les efforts de préservation des récifs. À ce jour, environ 225 millions de dollars ont été recueillis.

L’an prochain, une conférence des Nations Unies sur les océans se tiendra à Nice, en France. D’ici là, les États sont invités à accroître leurs contributions au fonds mondial pour les récifs coralliens, avec l’objectif de mobiliser 150 millions de dollars supplémentaires.

Le blanchissement des coraux est un phénomène provoqué par une élévation de la température de l’eau, qui pousse les coraux à expulser les algues nutritives et à perdre leur couleur, signe de stress. Ce phénomène peut également être causé par des marées extrêmement basses, la pollution ou un excès de lumière solaire.

Dans le plus grand écosystème corallien du monde, la Grande Barrière de corail en Australie, le blanchissement a affecté 90 % des coraux évalués en 2022. Le récif corallien de Floride, troisième plus grand au monde, a également connu un blanchissement massif l’an dernier.