Soudan : un an de guerre et toujours pas de "cessez-le-feu"

Cela fait maintenant 1 an que la guerre au Soudan entre l'armée du pays, présidée par le général Abdel-Fattah Burhan, et les Forces de soutien rapide, commandées par le général Mohammed Hamdan Dagalo fait des ravages.

Le conflit a fait des milliers de morts et contraint 8 millions de personnes à quitter leur foyer pour se réfugier dans des zones plus sûres au Soudan ou dans les pays voisins, selon les Nations unies.

La famine et les décès ne sont pas les seuls ravages de cette guerre. Les experts ont mis en évidence l'augmentation des actes de violences, harcèlements et agressions sexuelles .

En effet, le chef d'OCHA au Soudan, Justin Brady dénonce des "atrocités, violations des droits de l'homme, infractions au droit humanitaire international" et "une certaine indifférence de la part de la communauté internationale à intervenir et à faire pression sur les parties pour qu'elles parviennent à un cessez-le-feu".

Depuis le début de la guerre, la production alimentaire s'est effondrée, les importations sont à l'arrêt et les prix des denrées de base ont augmenté de 45 % en moins d'un an.

Dans un rapport présenté au Conseil de sécurité de l'ONU plus tôt cette année, les experts ont déclaré que le Darfour connaissait "sa pire violence depuis 2005". La guerre au Soudan n'est certainement pas "une histoire que beaucoup de Soudanais voudront raconter à leurs enfants, et le monde ne devrait pas non plus avoir envie de la raconter", confie Justin Brady.

Face à la gravité de la situation, Justin Brady a appelé la communauté internationale à collecter des fonds pour le plan d'intervention des Nations unies qui n'est financé qu'à hauteur de 5 % pour cette année et à faire pression sur les parties belligérantes pour qu'elles cessent les combats.