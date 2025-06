Espagne : une conférence pour combler le fossé entre les pays riches et pauvres

De nombreuses nations du monde se réunissent à partir de lundi en Espagne pour une conférence de haut niveau visant à combler le fossé grandissant entre les pays riches et les pays pauvres et à tenter de réunir les milliards de dollars nécessaires pour le combler.

Les États-Unis, qui étaient auparavant l'un des principaux contributeurs, se sont retirés de la conférence.

« Le moment est donc venu de rendre des comptes, et nous ne pouvons absolument pas nous permettre d'être complaisants, car le déficit de financement pour atteindre les objectifs de développement durable est estimé à pas moins de 4 000 milliards de dollars par an, 4 000 milliards de dollars par an. », a déclaré Pedro Sánchez, Premier ministre espagnol .

L'ONU et l'Espagne, qui accueillent conjointement la conférence, estiment que la réunion est l'occasion d'inverser la spirale descendante, de combler le déficit de financement annuel stupéfiant de 4 000 milliards de dollars pour promouvoir le développement, de sortir des millions de personnes de la pauvreté et de contribuer à la réalisation des objectifs de développement durable de l'ONU pour 2030, qui ont une grande portée et accusent un retard considérable.

« Nous devons jeter les bases nécessaires pour atteindre pleinement les objectifs de développement durable. Et pour ce faire, nous avons besoin de la volonté politique de tous ceux qui sont réunis ici aujourd'hui. », a indiqué Philémon Yang, président de l'Assemblée générale des Nations Unies.

La réunion de quatre jours sur le financement du développement, qui se tient à Séville, dans le sud du pays, a lieu alors que de nombreux pays sont confrontés à l'escalade du fardeau de la dette, à la baisse des investissements, à la diminution de l'aide internationale et à l'augmentation des barrières commerciales.