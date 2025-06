Maroc : les musées ouvrent gratuitement pour rendre l'art accessible aux jeunes

Les musées du Maroc ont ouvert leurs portes gratuitement la semaine dernière, en mettant l'accent sur les jeunes pour les aider à se rapprocher de leur culture et de leur patrimoine. Cette initiative s'inscrit dans le cadre de la 4ème Nuit des Musées et des Espaces Culturels, placée sous le thème "La jeunesse marocaine, gardienne du patrimoine de demain".

« Nous avons donné l'opportunité aux deux ministres de l'Education nationale et de l'Enseignement supérieur de permettre aux étudiants, à tous les étudiants, d'accéder aux musées gratuitement, ce qui veut dire que l'obstacle du paiement pour y accéder a été complètement levé. Ils n'ont plus qu'à accéder aux musées pour en faire partie. Ce groupe de jeunes est celui qui nous succédera. », a déclaré Mehdi Kotbi, Président de la Fondation Nationale des Musées .

La Fondation nationale des musées, qui a organisé l'événement, a signé deux accords avec les ministères de l'éducation et de l'enseignement supérieur, pour introduire la culture dans les écoles, pour soutenir les visites gratuites de musées pour les étudiants, les enseignants et les chercheurs, et pour promouvoir la recherche sur le patrimoine et les projets universitaires.

« Nous avons constaté un réel désir des enfants de s'engager dans les arts. Cette convention est donc très importante, la visite de ces beaux musées va sans doute encourager ces enfants. », a expliqué Mohamed Saad Berrada, ministre de l'Education nationale, du préscolaire et des sports.

À cette occasion, deux grandes expositions ont été inaugurées à Rabat : La première est "Horizon(s) mouvant(s) : Cent ans de quête artistique au Maroc (1920-2020)" au Musée Mohammed VI, qui présente plus de 200 œuvres d'artistes marocains de premier plan. Et "Le caftan d'hier, vu d'aujourd'hui" au Musée national de la parure, qui met en lumière l'histoire du caftan marocain et son influence sur la mode moderne.

« Le message de cette exposition est évident, c'est l'apprentissage. Apprendre à être fier de ses racines, apprendre à reconnaître cet artisanat ancien et enraciné, ne pas avoir honte de son identité mais au contraire la porter haut et fort et dire qu'aujourd'hui nous sommes dans un Maroc moderne, qui n'a pas renié son authenticité et ses traditions », a indiqué Amine Boushaba, commissaire de l'exposition sur les caftans.

