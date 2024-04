Soudan : les donateurs promettent une aide de 2,1 milliards de dollars

Les donateurs mondiaux ont promis plus de 2,1 milliards de dollars d'aide humanitaire au Soudan après une année de guerre qui a poussé la population au bord de la famine, a déclaré lundi le président français Emmanuel Macron.

M. Macron s'est exprimé à l'issue d'une conférence internationale organisée à Paris dans le but d'obtenir un soutien pour les 51 millions d'habitants du Soudan. L'aide sera consacrée à la nourriture, à l'eau, aux médicaments et à d'autres besoins urgents, a-t-il déclaré, sans fournir de calendrier précis.

Des envoyés diplomatiques de haut niveau, des fonctionnaires des Nations unies et des organismes d'aide ont exhorté les parties belligérantes du Soudan à mettre fin aux attaques contre les civils et à autoriser l'accès de l'aide humanitaire, et ont appelé à des efforts de médiation internationale immédiats en faveur de la paix. Des membres de la société civile soudanaise ont participé à la réunion de Paris, mais ni l'armée soudanaise ni les forces paramilitaires rivales n'étaient représentées.

Le Soudan a sombré dans le conflit en avril de l'année dernière, lorsque des tensions latentes entre l'armée et les forces paramilitaires de soutien rapide ont débouché sur des combats ouverts dans la capitale, Khartoum, et ailleurs dans le pays.

"Une grande partie du monde s'est concentrée sur la crise qui a éclaté au Moyen-Orient. Aussi préoccupants que soient ces développements, d'autres situations d'urgence dramatiques sont reléguées dans l'ombre", a déclaré le Secrétaire général des Nations Unies, António Guterres, à la presse après la réunion du Conseil de sécurité sur le Soudan lundi.

"Le monde oublie le peuple soudanais", a-t-il déclaré.

La campagne humanitaire des Nations unies a besoin de quelque 2,7 milliards de dollars cette année pour fournir de la nourriture, des soins de santé et d'autres fournitures à 24 millions de personnes au Soudan, soit près de la moitié de sa population. Jusqu'à présent, les bailleurs de fonds n'ont donné que 145 millions de dollars, soit environ 5 %, selon le bureau humanitaire des Nations unies, connu sous le nom d'OCHA.

Après la conférence de lundi, M. Macron a déclaré : "Nous en sommes aujourd'hui à 2 milliards d'euros (2,1 milliards de dollars) pour le Soudan". Sur cette somme, quelque 900 millions d'euros proviennent des pays de l'UE, a-t-il précisé.

La conférence de lundi, qui a réuni 58 pays, a également appelé les puissances régionales à cesser de financer la guerre au Soudan. Sans les nommer, M. Macron a déclaré : "Le montant que nous avons réuni aujourd'hui reste probablement inférieur à tout l'argent réuni par plusieurs puissances" pour mener un conflit par procuration au Soudan.

Le Soudan souffre d'une indifférence internationale

Plus de 14 000 personnes ont été tuées et au moins 33 000 ont été blessées au cours de cette guerre qui dure depuis un an. Près de 9 millions de personnes ont été contraintes de fuir leurs foyers pour se réfugier dans des zones plus sûres à l'intérieur du Soudan ou dans les pays voisins, selon l'ONU. La faim, les violences sexuelles contre les femmes et les filles et les déplacements continus sont endémiques et une grande partie des infrastructures du pays - maisons, hôpitaux et écoles - ont été réduites à l'état de ruines.

"Nous ne pouvons pas fermer les yeux sur ce cauchemar", a déclaré António Guterres dans un message vidéo adressé à la conférence de Paris.

"Il est temps de soutenir le peuple soudanais. Il est temps de faire taire les armes", a-t-il ajouté.

Le ministre français des Affaires étrangères, Stéphane Sejourné, a déclaré que l'objectif de la conférence était de mobiliser des fonds humanitaires pour aider le peuple soudanais, qui a été victime à la fois d'une "guerre terrible" et de "l'indifférence internationale".

Janez Lenarcic, commissaire européen chargé de la gestion des crises, a déclaré que les 27 États membres de l'Union européenne voulaient s'assurer que le Soudan ne soit pas oublié alors que les guerres à Gaza et en Ukraine dominent l'actualité internationale.

"Le peuple soudanais, pris dans cette situation d'urgence, est presque totalement invisible", a déclaré M. Lenarcic. Le Soudan est devenu l'une des pires catastrophes humanitaires qu'ait connues le continent africain, a-t-il ajouté, et il est de notre devoir de ne pas détourner le regard.

La fin des combats loin de se profiler à l'horizon

Mirjana Spoljaric, présidente du Comité international de la Croix-Rouge, a mis en garde contre la politisation croissante de l'action humanitaire au Soudan et contre le fait que les travailleurs humanitaires risquent leur vie pour apporter une aide vitale aux populations.

"L'obtention d'un avantage militaire ne peut être poursuivie sans tenir compte du coût humain", a déclaré Mirjana Spoljaric.

Les États-Unis et l'Arabie saoudite ont initialement pris la tête des efforts visant à trouver une issue négociée au conflit. Mais depuis octobre, les combats ont été éclipsés par la guerre entre Israël et le Hamas à Gaza, qui menace de se transformer en un conflit régional plus large.

Les travailleurs humanitaires, quant à eux, avertissent que le Soudan se précipite vers un risque de mort massive dans les mois à venir. Les réseaux de production et de distribution de nourriture se sont effondrés et les agences d'aide sont incapables d'atteindre les régions les plus touchées.

Le conflit a également été marqué par de nombreux rapports d'atrocités, notamment des meurtres, des déplacements et des viols, en particulier dans la région de la capitale et dans la région occidentale du Darfour.

Selon l'OCHA, au moins 37 % de la population en situation de crise ou plus souffre de la faim. Save the Children a prévenu qu'environ 230 000 enfants, femmes enceintes et nouveau-nés pourraient mourir de malnutrition dans les mois à venir.

"La famine est une réalité au Soudan", a déclaré Abdallah al-Dardari, directeur régional du Programme des Nations unies pour le développement.

L'armée, dirigée par le général Abdel-Fattah Burhan, et les FAR, commandées par le général Mohammed Hamdan Dagalo, ont découpé Khartoum et échangent des tirs aveugles. En 2021, Burhan et Dagalo étaient des alliés qui ont mené un coup d'État militaire. Ils ont renversé le gouvernement civil internationalement reconnu qui était censé diriger la transition démocratique du Soudan.