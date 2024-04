Soudan : des soupçons de "crimes contre l'humanité", selon l'ONU

Les attaques aveugles contre des civils au Soudan pourraient constituer « des crimes de guerre et des crimes contre l’humanité », a déclaré le secrétaire général de l’ONU, Antonio Guterres, un an après le déclenchement de la guerre entre généraux rivaux dans ce pays d’Afrique de l’Est.

Les Nations Unies ont déclaré que près de 25 millions de personnes, soit la moitié de la population du Soudan, ont besoin d'aide et que quelque huit millions de personnes ont fui leurs foyers en raison de la guerre entre les Forces armées soudanaises (SAF) et les Forces de soutien rapide (RSF) paramilitaires. Les donateurs se sont réunis lundi à Paris pour s'engager à apporter une aide humanitaire.

« Il s’agit de bien plus qu’un conflit entre deux parties belligérantes. C’est une guerre menée contre le peuple soudanais », a déclaré António Guterres aux journalistes, faisant référence aux dizaines de milliers de personnes tuées et aux 18 millions confrontés à une « faim aiguë ».

« Les attaques aveugles qui tuent, blessent et terrorisent des civils pourraient constituer des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité », a-t-il déclaré, condamnant le recours à la violence sexuelle contre les femmes et les filles et les attaques contre les convois humanitaires.

Craintes autour du Darfour

Guterres a réitéré ses inquiétudes face aux informations faisant état d’une escalade des troubles à El-Fasher, au Darfour – une région occidentale qui abrite un quart des 48 millions d’habitants du Soudan et qui a été le théâtre d’horribles violences, avec des informations faisant état de massacres ethniques massifs.

El-Fasher, dans l’État du Nord-Darfour, est la dernière capitale de l’État à ne pas être sous le contrôle des RSF, qui combattent l’armée soudanaise. C'est également une plaque tournante régionale majeure pour l'aide humanitaire.

Les craintes se sont accrues quant aux violences sexuelles et ethniques qui ont eu lieu au Darfour depuis le début de la guerre.

« Au cours du week-end, des combattants affiliés à RSF ont attaqué et incendié des villages à l’ouest de la ville, provoquant de nouveaux déplacements massifs » et la crainte que l’unique source d’eau de la ville ne soit envahie, a déclaré António Guterres.

"Les combats se sont poursuivis aujourd'hui à la périphérie d'El-Fasher", a-t-il ajouté.

« Laissez-moi être clair : toute attaque contre El-Fasher serait dévastatrice pour les civils et pourrait conduire à un véritable conflit intercommunautaire à travers le Darfour. »

Il a averti qu'une telle attaque perturberait également les opérations d'aide dans une région « déjà au bord de la famine ».

Une autorité mondiale en matière de sécurité alimentaire, soutenue par l'ONU, a déclaré à la fin du mois dernier qu'une action immédiate était nécessaire pour « empêcher une mortalité généralisée et un effondrement total des moyens de subsistance et éviter une crise alimentaire catastrophique au Soudan ».