Conflit au Soudan : plus 1, 2 millions de réfugiés en difficulté au Tchad

Sur les 13 millions de personnes déplacés depuis le début de la guerre au Soudan, près de 4 millions se sont réfugiés dans les pays voisins.

Au Tchad, ils sont plus de 1,2 million de Soudanais à avoir fui les scènes de violences.

Viols, vols et exécution aux yeux de tous, ils témoignent de leur enfer lors des attaques d’El-Fasher et Zamzam

"Seul Dieu peut comprendre l'enfer que nous avons vécu pour fuir le Zamzam. C'était une période très difficile. Nous avons dû nous cacher pendant trois jours à cause des combats intenses et de la guerre autour de nous." A relaté Moussa Mansour Issa, un réfugié soudanais au Tchad.

Alors que les combats se déplacent dans la région reculée du Darfour, le flux de réfugiés vers le Tchad a créé un camp de transit, plus isolé, moins flexible à leur besoin.

Mariame Ahmat Adam, est heureuse d’avoir trouvé refuge dans ce pays mais reste attrister par leur condition.

"Les gens du Tchad nous ont accueillis, mais nous sommes confrontés à de nombreuses difficultés. Nous n'avons pas de nourriture, sauf ce qu'ils nous donnent."

Depuis la fin du mois d'avril, 46 000 personnes sont arrivées dans ce nouveau camp de Tine, situé à environ 180 kilomètres au nord d'Adré.

Des personnes en plus dont il faut s’occuper mais difficile sans moyen déplore Shaun Hughes, coordinateur régional du PAM au Soudan :

"Le conflit au Soudan est une crise humanitaire régionale. Plus de quatre millions de personnes ont traversé les frontières pour se réfugier dans au moins sept pays de la région. Les opérations du PAM dans tous ces pays manquent cruellement de fonds. Sans nouvelles contributions, l'aide aux réfugiés soudanais cessera complètement dans les mois à venir. Les réfugiés soudanais méritent protection et assistance, pas davantage de faim et de désespoir. Le PAM continuera à les servir, mais nous avons besoin de fonds pour sauver des vies".

Sous l'administration Trump, l'aide étrangère a été réduite et des fonds ont été retirés des programmes d'assistance aux réfugiés des Nations unies.

Cette année, seuls 13 % des fonds demandés ont été versés pour les réfugiés du Tchad, selon les données de l'ONU.

Si en 2024, les États-Unis avaient contribué 39,3 millions de dollars à l'intervention d'urgence au Tchad, depuis le début de l'année, leur contribution s'élève à environ 6,8 millions de dollars.