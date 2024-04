Cinéma : Dev Patel devant et derrière la caméra pour "Monkey Man"

Lors de la première du thriller d'action "Monkey Man" à Los Angeles mercredi dernier, Dev Patel a mis en avant les thèmes universels abordés dans le film.

Dans ce long-métrage, l'acteur oscarisé fait ses débuts en tant que réalisateur et scénariste. Le film se déroule en Inde et met en scène Patel dans le rôle principal de Kid, un homme qui gagne sa vie en travaillant dans un club de combat clandestin. Suite à la mort tragique de sa mère, Kid décide de se venger en infiltrant un réseau d'élite à Mumbai.

Patel explique qu'il a présenté le film aux investisseurs comme un "film de vengeance sur la foi" et qu'il a cherché à mêler l'action à un commentaire social pertinent.

"Nous abordons plusieurs problèmes, notamment la violence contre les femmes, le système de castes et la brutalité policière", a déclaré Patel.

L'acteur est convaincu que les thèmes du film résonneront auprès du public du monde entier. "Chaque société est confrontée à une sorte de système de castes, et la brutalité policière est malheureusement omniprésente", a-t-il ajouté.

Produit par le célèbre scénariste et réalisateur oscarisé Jordan Peele via Monkeypaw Productions et Universal Pictures, "Monkey Man" promet d'être une œuvre captivante. Outre Dev Patel, le film met en vedette Makarand Deshpande et Sikander Kehr.

"Monkey Man" sortira dans les salles du monde entier le 5 avril prochain, offrant aux spectateurs une expérience cinématographique à la fois palpitante et profondément réfléchie.