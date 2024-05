Avec "Atlas", Jennifer Lopez revient en "héroïne de film d'action"

"Atlas", le dernier thriller d'action réalisé par Brad Peyton, promet de captiver les adeptes de films de science-fiction. Le film mélangeant drame, action et éléments futuristes met en scène la célèbre chanteuse américaine Jennifer Lopez.

"C_'est drôle qu'à ce stade de ma carrière, on puisse penser que j'ai fait tous ces films d'action quand j'avais une vingtaine d'années et qu'aujourd’hui en tant que femme de couleur, d’un certain âge, je suis capable d'être, comme vous le dites, une sorte d'héroïne de film d'action_", déclare la chanteuse.

Jennifer Lopez incarne le rôle principal d'Atlas Shepherd, une analyste de données brillante mais méfiante face aux avancées technologiques. Elle devra pourtant faire confiance à l'Intelligence Artificielle pour sauver l'humanité.

"Tout doit être réglementé, n'est-ce pas ? Nous devons apprendre d'Internet et réaliser que cela va nous connecter des autres, mais aussi nous déconnecter d'une certaine manière. La technologie, c'est formidable, ça nous offre toutes ces choses merveilleuses. Mais cela donne une plateforme à pleins de choses horribles. Il s'agit donc de comprendre que nous sommes à l'aube d'une sorte de révolution où nos vies vont vraiment être transformées par l'Intelligence Artificielle, mais aussi de savoir que nous devons être prudents. Nous devons aussi accepter toutes les avancées qui vont se produire et la façon dont nous pouvons les utiliser pour notre bien. Parce que c'est très délicat et dans ce film, nous explorons les bons et les mauvais côtés de la question. Je pense donc qu'il faut être prudents", détaille l'actrice.

Jalonné de scènes d'action à couper le souffle, le film explore les thèmes de la confiance et la coexistence entre humains et machines avec des acteurs tels que Simu Liu.

"Si vous laissez l'IA prendre des décisions ou diriger la prise de décision plutôt que de l'améliorer ou de l'utiliser comme un outil, c'est là que les choses deviennent vraiment dangereuses. Car l'IA n'a aucun concept d'empathie pour la vie privée des gens, pour leur visage ou pour leur charactère", explique Simu Liu

Disponible sur Netflix le 24 mai, le film de science-fiction a pour ambition de pousser les spectateurs à questionner leur propre rapport à la technologie et l'avenir de l'intelligence artificielle.