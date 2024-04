"Panique chez les Crandell" : Nicole Richie et Simone Jones pour le remake

Sortie cinématographique avec le film - Panique chez le Crandell - ou encore littéralement "Faut pas dire à maman que la gardienne est morte", titre de la célèbre comédie des années 90, rejouée par les actrices Nicole Richie et Simone Jones.

"S’il vous plaît, je l’ai vu tellement de fois, que je peux réciter le film entier les yeux fermés. J’étais vraiment motivée à jouer Rose. Et puis j’ai fait un zoom avec Wade et je l’écoutais, lui et sa vision de ce à quoi allait ressembler ce film. Et j’étais tout de suite emballée. J’étais si excitée." Déclare, l'actrice Nicole Richie

Dans le rôle de Tanya, l'actrice de 25 ans, Simone Jones a besoin d’un emploi pour subvenir aux besoins de sa famille. De la pression, mais plutôt comme une motivation supplémentaire.

"Ouais, je pense que c’était une bénédiction que j’aie été sélectionnée le film et j'ai vraiment adoré, comme, pour la première fois. Et aussi, j’ai eu l’impression que tout servait l’histoire. Le casting, l’équipe, la mise en place. Comme si nous étions dans la maison d’origine. J’ai donc eu l’impression que l’histoire s’était vraiment déroulée avec tous ces éléments. Donc, honnêtement, la pression était comme un câlin ou une petite poussée pour aller de l’avant. Ce n’était pas une douleur accablante". Confesse, Simone Joy Jones, actrice.

"Ce film, quand il est sorti en salle, était un échec. Il n'est devenu un classique culte que plus tard. Et donc je pense que d’une certaine façon, c’est peut-être une occasion de se rattraper, non ? Je veux dire, la sortie emblématique dans notre maison de distribution et de la mettre dans les salles à l’échelle nationale à une époque où ils font reculer beaucoup de sorties en salles à contenu noir, pour être honnête. Et donc je pense que c’est en quelque sorte une occasion de se réapproprier cette histoire et ce qu’elle signifie pour les gens, les jeunes et les gens de tout âge".

"Don t Tell Mom the Babysitter’s Dead" le film est en salle dès le 12 avril aux États-Unis.