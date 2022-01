CAN 2021 : arrivée de l'équipe sénégalaise au Cameroun

L'équipe nationale de football du Sénégal est arrivée au Cameroun pour la Coupe d'Afrique des Nations (CAN 2021). Trois joueurs et six membres de l'équipe accompagnante ont été testés positifs au Covid-19, et n'ont pas encore fait le déplacement. La fédération sénégalaise de football a indiqué qu'ils quitteraient Dakar seulement lorsque leur test serait négatif.

"On est prêt et on va essayer de faire plaisir à tout le monde", a déclaré El Hadji Diouf.

La Coupe d'Afrique débutera dimanche au Cameroun. Les Sénégalais disputeront leur premier match du tournoi lundi, en affrontant l'équipe du Zimbabwe. Le Sénégal fait partie des favoris de la compétition, après avoir perdu en finale lors de la dernière Coupe d'Afrique.