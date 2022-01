CAN 2021 : le Nigeria parmi les favoris ?

Après trois ans de retard, le match d'ouverture de la 33e Coupe d'Afrique des Nations aura lieu dimanche 9 janvier au Cameroun au stade Olembé de Yaoundé.

24 équipes qualifiées pour ce tournoi ont posé leur valise dans ce pays du football, à l'image des Super eagles du Nigeria. Avec trois victoires et 15 podiums en 18 participations, l'équipe du Nigeria fait peur sur le papier, mais l'état actuel des joueurs inquiète Mutiu Adepoju, ancien milieu de terrain et vainqueur de la Can 94.

Ces deux dernières semaines avec ce qui s'est passé, le changement d'entraîneur et tout le reste. L'équipe n'est pas stable, mais je veux croire en l'esprit nigérian qui veut que lorsque les choses ne vont pas bien, on trouve le moyen de se dépasser et faire quelque chose de bien. Je m'en tiens à cela. Et je reste prudent, compte tenu de la situation dans laquelle nous nous trouvons.

Ce sentiment de prudence est partagé chez certains supporters des super eagles, qui craignent la bonne forme de l'Algérie ou encore du Sénégal. D'autres par contre croient au potentiel de leur équipe.

L'Algérie, championne en titre de ce tournoi, est également un prétendant. Il y a de l'espoir pour les Super Eagles dans ce tournoi, je leur souhaite le meilleur. Une demi-finale s'avérera être une bonne chose pour eux, mais je ne pense pas à une victoire du Nigeria explique un journaliste.

Je pense que les Super Eagles peuvent gagner cette Can pour la quatrième fois. Nous avons l'arrière William Troost-Ekong qui est en grande forme, au milieu Wilfred Ndidi, Joe Aribo et Kelechi Nwakali. Nous ne serons peut-être pas en mesure de soutenir nos attaquants pour le moment, car Oshimen est blessé et Onuacho est également absent. Mais nous avons Samuel Chukwueze, Moses Simon et Ahmed Musa, souligne un habitant de Lagos.

Pendant quatre semaines, l'attention sera portée sur le Cameroun où se déroulera le plus grand tournoi d'Afrique de football. Les fans de football de tout le continent croisent les doigts attendant qui sera couronné champion d'Afrique.