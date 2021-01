Alicia Keys : 40 ans et une carrière exceptionnelle

L'autrice, compositrice et interprète Alicia Keys fête ce lundi ces 40 ans. Née Alicia Augello Cook à New York le 25 janvier 1981, la pianiste vedette a fait ses débuts en 2001 avec le premier single "Fallin", extrait de son premier album "Songs in A Minor".

"J'ai su pour la première fois que je voulais être chanteuse vers 10 ou 11 ans et j'ai monté mon premier groupe à neuf ans".

Elle a remporté ses cinq premiers Grammy Awards l'année suivante. À ce jour, elle a décroché 15 Grammy Awards et a été nominée à 29 reprises.

Parmi ses principaux succès, citons "No One", "My Boo" avec Usher, "If I Ain't Got You" et sa collaboration avec Jay-Z, "Empire State of Mind".

La star a sorti son septième album studio en septembre 2020. Intitulé "ALICIA", cet opus de 15 titres était son premier album en quatre ans et est sorti quelques mois après la publication de ses mémoires, "More Myself" : A Journey".

Le livre, sorti en mars 2020, emmène les lecteurs de l'enfance de Keys dans le quartier de Hell's Kitchen à Manhattan, à sa carrière multidimensionnelle actuelle et à sa vie de famille avec son mari-musicien Swizz Beatz et ses deux enfants.

La rencontre décisive avec Clive Davis

La jeune Keys a quitté l'université de Columbia, renonçant à une bourse, pour poursuivre sa carrière musicale et a signé son premier contrat de disque chez Columbia Records. Mais la collaboration s'est compliquée et elle a rejoint Clive Davis et sa marque de label J Records par l'intermédiaire de Sony.

Davis, le légendaire directeur musical qui a fait de Whitney Houston et de Barry Manilow des superstars, a demandé personnellement à Oprah Winfrey de réserver une place à Alicia Keys dans son talk-show. Les portes ont fini par s'ouvrir. On connaît la suite de l'histoire...