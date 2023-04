La chanteuse Alicia Keys passe à l'audio spatial

L’autrice compositrice et interprète américaine Alicia Keys a présenté mardi une sélection de chansons en audio spatial pour Apple Music.

Grâce à l’audio spatial, l'auditeur peut écouter les chansons avec un son surround, ambiant, digne d'une salle de cinéma.

Face à un petit groupe d’initiés, réunis dans le célèbre studio d’enregistrement londonien Abbey Road, la chanteuse a parlé du processus de réenregistrement, de remixage et de réimimagination de son travail en utilisant la technologie qui permet l’audio spatial, Dolby Atmos.

"Je suppose que... ce qui se passe avec l'audio spatial, c'est qu'il est si spécial et qu'il a été fait spécifiquement pour ce projet. Chaque fichier est mixé à partir de l'état brut pour créer une toute nouvelle version de la chanson. D'une certaine manière, c'est nouveau. Même quand j'étais assis là avec vous tous en train d'écouter, je me disais : "Mec, j'entends ces cuivres, j'entends le piano ici, j'entends le piano là, j'entends le piano là, j'entends le piano là. J'entends le piano ici, j'entends les cordes ici. J'avais oublié qu'il y avait des cordes. Vous savez, vous entendez des choses que vous n'avez jamais entendues auparavant. C'est donc nouveau. C'est différent de jouer en direct parce que, sur le plan sonore, c'est une nouvelle expérience, même pour moi.", a expliquéAlicia Keys.

Bien que Keys adore les nouvelles technologies, Alicia Keys est toujours attachée au format vinyle palpable, et cher à son cœur tout comme le format cassette en citant celle qui l’a inspirée le plus, "Whats’going on" du chanteur Marvin Gaye.

Elle a évoqué la façon dont les jeune découvrent et consomment la musique aujourd’hui.

"Je pense que les jeunes écoutent une plus grande variété de musique que moi. Et j'ai l'impression d'avoir écouté une très grande variété. Mais l'accès est tel que rien ne vous empêche de créer une liste de lecture pour tous vos morceaux préférés, vous voyez ce que je veux dire ? En ce sens, je pense que c'est vraiment génial d'avoir l'autonomie et de pouvoir choisir ce que l'on aime et ce que l'on veut entendre. Et il n'y a pas de version où l'on ne peut pas l'entendre ou le trouver. C'est ce que j'aime." a ajouté la chanteuse.

Une toute nouvelle version réimaginée de son premier tube sorti en 2003, "If I Ain't Got you" avec un orchestre de 90 musiciens et des femmes de couleur va être enregistrée, elle figurera dans le prochain préquel de Netflix, "Queen Charlotte : A Bridgerton Story".

Alicia Keys sortira huit albums en Spatial Audio exclusivement sur Apple Music à partir du 28 avril.