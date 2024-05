Alicia Keys et Swizz Beatz récompensés par la Fondation Gordon Parks

Depuis 2006, la Fondation Gordon Parks permet de se plonger dans l'univers de l'artiste. Ce mois de mai, l'institution a honoré Alicia Keys et son mari Swizz Beatz lors d'un gala ce mardi 21 mai, à New York.

Gordon Parks est considéré comme l'un des plus grands photographes du XXe siècle. Le militant est connu pour avoir dépeint les relations raciales, la pauvreté et les droits civiques. En 1969, il est devenu le premier noir à écrire et réaliser un long métrage intitulé « The Learning Tree ».

Ses séries photo consacrées à la ségrégation du Sud des États-Unis, les Black Panthers et sa propre expérience du racisme ont été publiées dans le célèbre Life Magazine.

Le prix de la Fondation Gordon Parks récompense les personnes qui apprécient profondément l'art et leur capacité à inspirer la future génération.

Outre Alicia Keys et Swizz Beatz, Richard Roundtree et Myrlie Evers-Williams, veuve de l'activiste des droits civiques Medgar Evers, ont également été honorés.

« Dès la minute où nous nous sommes rencontrés, c'était comme si chacun de nous avait sa propre façon de créer. Et nous nous inspirons tous les deux constamment, simplement en étant, l'un l'autre. J'aime cet homme. J'aime tout son génie. Et c'est magnifique d'avoir ce genre de réciprocité », a déclaré la chanteuse.

Parmi les invités célèbres et les présentateurs figuraient Usher, Gayle King, Tim Reid et Ben Stiller.