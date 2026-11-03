RDC : la MONUSCO rencontre les dirigeants du Front pour la refondation de la nation

Le chef de la mission de maintien de la paix de l’ONU au Congo, la MONUSCO, a rencontré mardi les dirigeants de la nouvelle coalition politique et militaire formée le mois dernier. Le Front pour la refondation de la nation (FRN) regroupe des groupes rebelles anciennement unis au sein de l’Alliance du fleuve Congo, parmi lesquels le M23, qui contrôle de vastes territoires dans l’est du Congo.

« 28 ans plus tard, quand on fait le bilan des activités de la MONUSCO, on constate que ce fut un échec total. Nous pensons qu’un nouveau mandat ne changerait absolument rien à la situation actuelle du pays. Nous aurions souhaité que le mandat ne soit pas renouvelé et que la MONUSCO poursuive son retrait comme prévu. » , a déclaréBertrand Bisimwa, vice-président du FRN (Front pour la refondation de la nation).

Le FRN est dirigé par l’ancien président Joseph Kabila, qui a été condamné à mort par contumace pour trahison et crimes de guerre l’année dernière par un tribunal congolais.

Le chef de la MONUSCO, James Swan, a rencontré l’ancien président à sa résidence de Goma. Le vice-président du FRN, Bertrand Bisimwa,s’est exprimé à l’issue de cette rencontre.

Le M23 est l’un des quelque 100 groupes armés qui se disputent une position dans l’est du Congo, riche en minerais, dans le cadre d’un conflit qui dure depuis des décennies et qui a provoqué l’une des plus grandes crises humanitaires au monde.

Il a pris le contrôle de Goma, la capitale de la province du Nord-Kivu, ainsi que d’autres villes clés de l’est du Congo lors d’une offensive éclair l’année dernière.

Le Congo, les États-Unis et des experts de l’ONU accusent le Rwanda de soutenir le M23.