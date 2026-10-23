France : commerces se barricadent à Lyon et Orléans avant les manifestations

Alors que Lyon et Orléans se préparent à un week-end de manifestations, les commerçants clouent des planches sur leurs vitrines, retirent les articles de valeur et renforcent les entrées. À Lyon, des ouvriers ont été filmés vendredi en train d’installer des panneaux de bois et des barrières de protection devant l’hôtel de ville, le musée des Beaux-Arts et la chambre de commerce. Les magasins le long de la rue de la République sont eux aussi sécurisés, des menuisiers découpant des planches et couvrant les vitrines. Ces précautions reflètent les craintes de possibles violences et de dégradations, même si aucun incident de ce type n’est confirmé pour les manifestations à venir. À Orléans, les commerces situés le long du parcours prévu du cortège prennent eux aussi des précautions avant un week-end durant lequel la ville accueillera le congrès du Rassemblement national. Près de 3 000 policiers et agents de sécurité seront déployés, alors que entre 20 000 et 30 000 manifestants doivent se rassembler pour s’opposer à l’événement, ce qui suscite des inquiétudes quant à de possibles perturbations.