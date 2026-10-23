France : une personne tuée et quatre autres blessées dans une fusillade

Une personne a été tuée et quatre autres gravement blessées vendredi lors d’une fusillade depuis un véhicule dans une banlieue parisienne, ont indiqué les autorités françaises.

Le Parquet national antiterroriste a pris en charge l’affaire et a déclaré qu’il enquêterait pour déterminer si cette fusillade avait un motif raciste. Un suspect a été arrêté et placé en garde à vue, a indiqué la police.

Le ministre de l’Intérieur, Laurent Nunez, a précisé que les coups de feu avaient été tirés à trois endroits distincts dans les communes de Trappes et de La Verrière, près de Paris. Il a ajouté que le suspect avait tiré avec « ce qui semble être une arme de type militaire, ou du moins une arme automatique ».

Le maire de Trappes, Ali Rabeh, a déclaré à BFM TV que le tireur semblait avoir tiré de manière relativement aléatoire, en prenant pour cible des passants. « C’est un miracle qu’il n’y ait pas eu davantage de victimes », a-t-il déclaré, ajoutant que le suspect avait ouvert le feu à divers endroits, notamment dans une aire de jeux. M. Rabeh a précisé que la personne tuée était d’origine africaine, tandis que l’une des personnes gravement blessées était d’origine nord-africaine.

Le Parquet national antiterroriste a indiqué avoir ouvert une enquête pénale pour plusieurs chefs d’accusation, dont « l’homicide dans le cadre d’une entreprise terroriste, avec la circonstance aggravante que l’acte a été commis en raison de l’appartenance réelle ou supposée de la victime à une race, un groupe ethnique, une nationalité ou une religion particuliers ».

Cette fusillade survient alors que la France se prépare à une nouvelle journée de manifestations samedi contre le coût élevé de la vie : les grands musées fermeront leurs portes et le gouvernement déploiera des moyens de sécurité considérablement renforcés pour éviter que ne se reproduisent les violentes émeutes de la semaine dernière, qui ont choqué le pays.